Zaak-Groenewegen krijgt nog vervolg in rechtbank

Voor de UCI is het dossier afgesloten, maar de zaak Groenewegen-Jakobsen krijgt nog een vervolg in de rechtbank. Patrick Lefevere, de teambaas van Deceuninck-Quick-Step, diende samen met verzekeraar Europ Assistance een klacht in bij het Poolse gerecht.

Eerder deze week werd bekend dat Groenewegen voor liefst negen maanden is geschorst voor het veroorzaken van de horrorcrash van Fabio Jakobsen in de voorbije Ronde van Polen. De Amsterdamse sprinter heeft de schorsing geaccepteerd, met als gevolg dat hij vanaf 7 mei 2021 weer in actie mag komen voor Team Jumbo-Visma.

Of een schorsing van negen maanden een juiste strafmaat is, vroeg Het Laatste Nieuws aan Lefevere. “Ik heb geen zin om er nog woorden aan vuil te maken. Niet omdat ik bang ben voor de reacties, maar gewoon omdat het genoeg is geweest. We hebben als ploeg toch geen enkele invloed”, zo laat Lefevere weten.

Schadevergoeding

De teambaas aanvaardt dus de beslissing van de UCI, maar is nog niet klaar met de zaak. Lefevere heeft namelijk een klacht ingediend bij het Poolse gerecht. “Wanneer de zaak voorkomt, weten we niet. Zoals in de meeste juridische kwesties wordt dat wellicht iets van de langere termijn.”

De kans is groot dat er nog een tweede rechtszaak komt in Nederland, aangespannen door Fabio Jakobsen zelf. In beide gevallen zal de voornaamste eis draaien rond schadevergoeding.

Lees ook de opinie van Raymond Kerckhoffs over de zaak-Groenewegen