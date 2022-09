Yves Lampaert: “Zo wereldkampioen worden is alleen aan de groten gegeven”

De complimenten voor Remco Evenepoel vlogen in het rond in Wollongong. De hele Belgische equipe was in extase na de finish, waar de 22-jarige wereldkampioen volop geknuffeld werd. Zijn solo van 25 kilometer heeft indruk gemaakt. “Zo wereldkampioen worden is alleen aan de groten gegeven”, zei Yves Lampaert na afloop tegen Sporza.

“Het is echt ongelooflijk. We hebben de perfecte koers gereden. We hoefden nooit in de verdediging, dat was perfect. Pieter Serry reed een machtige koers”, aldus Lampaert. “We zagen gebeuren dat de Fransen zich organiseerden en daarop hebben we goed gereageerd. Het kon niet beter. Ik vond het raar dat alle landen er zo rustig bij bleven toen Remco en Quinten (Hermans, red.) meeschoven in de achtervolging.”

Het bleek de beslissende uitbraak, want uit die groep wist Evenepoel uiteindelijk weg te rijden met Alexey Lutsenko. De Kazach kraakte vervolgens op de voorlaatste keer Mount Pleasant, waarna Evenepoel er een solo uitperste. “Als Remco daaruit demarreert en een minuut neemt, weet je al dat hij wint. Dat was perfect voor ons. En Wout van Aert hadden we nog, mocht het weer samengekomen zijn. We mogen trots zijn met hoe we gekoerst hebben.”

Na eerdere zeges in Luik-Bastenaken-Luik, de Clásica San Sebastián en de Vuelta a España is Evenepoel nu ook wereldkampioen, op 22-jarige leeftijd. “Dit is zeer weinigen gegeven. Jean-Pierre Monseré was jonger (22 jaar, 342 dagen) en Eddy Merckx (22 jaar, 78 dagen) ook. Maar dan noem je ook dé namen, hé. Het is fenomenaal wat Remco doet. Ik ga er vanavond een paar pintjes op drinken”, lacht Lampaert.