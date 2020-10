Yves Lampaert: “Tot de val van Julian, reden we de perfecte koers”

Elegant-Quick-Step was op de afspraak in de Ronde van Vlaanderen. Maar de kwalijke val van wereldkampioen Julian Alaphilppe strooide roet in het eten. “En na zijn val was het kalf verdronken”, zuchtte een ontgoochelde Yves Lampaert na afloop.

Het zag er bijzonder goed uit voor Elegant-Quick-Step, na de Taaienberg. Niet alleen reed de wereldkampioen vooruit met Mathieu van der Poel en Wout van Aert, ook daarachter waren de mannen van ploegleider Wilfried Peeters prominent aanwezig met zowel Kasper Asgreen als Yves Lampaert.

“Samen met Alberto Bettiol en die jongen van Groupama-FdJ (Valentin Madouas, red)”, deed Lampaert zijn verhaal. “Het was de perfecte situatie. Ik dacht: ‘we komen met zeven samen en de koers is gereden’. Maar dan zag ik Julian liggen en was het plots miserie. In een knip was de koers gedaan. Zo jammer.”

Na het uitvallen van Alaphilippe, zag Lampaert geen kansen meer om de situatie recht te zetten. “Het kalf was verdronken, hé. Het gat was te groot en de samenwerking bij ons niet optimaal. Zonde, want we waren een fantastische wedstrijd aan het rijden.” De West-Vlaming sprintte zelf nog naar een vijfde plaats.