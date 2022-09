Yves Lampaert over WK-tijdrit: “Twee nijdige klimmetjes, best pittig”

Yves Lampaert rijdt zondagnacht het WK tijdrijden in Australië. De Belgische coureur, die normaal uitkomt voor, heeft in een persconferentie vooruitgeblikt op het parcours. “Na mijn overwinning in de Tour de France, hoop ik nu weer te verrassen.”

Met de tijdrit in de Tour de France is Lampaert misschien wel een van de schaduwfavorieten. Remco Evenepoel noemde Lampie nog een van de acht kanshebbers, Lampaert zelf houdt de druk af. “Mijn voorbereiding was niet optimaal. Na de Tour sukkelde ik met mijn zitvlak en in de Deutschland Tour was ik ook niet super. In Izegem Koerse en GP Fourmies was ik dan weer wel vrij goed.”

“De op een na belangrijkste tijdrit van het jaar heb ik gewonnen. Ik hoop natuurlijk opnieuw te verassen. De tijdrit is echter wat aan de lange kant voor mij, ik heb het liever wat korter”, vertelde Lampaert aan Sporza. “Het parcours is pittig en technisch, met twee nijdige klimmetjes. Een technisch parcours hou ik wel van. Er zit ook veel interval in de tijdrit, dat ligt me ook.”

De kansen van Evenepoel

België heeft met Vuelta-winnaar Evenepoel natuurlijk nog een ijzer in het vuur. “Hij vindt hier een parcours dat op zijn lijf geschreven is”, zegt Lampaert daarover. “Ik vind het straf dat hij hier nu al zo levendig zit na een zware Vuelta. We hopen dat hij genoeg hersteld is, maar dat is op voorhand moeilijk te bepalen.”