Yves Lampaert is de beste vluchter in de Tour of Britain

Yves Lampaert heeft de zevende etappe van de Tour of Britain gewonnen. In Edinburgh versloeg de Belgische renner van Deceuninck-Quick-Step Matteo Jorgenson en Matthew Gibson, met wie hij was overgebleven vanuit de vroege vlucht.

De voorlaatste etappe ging door Schotland, over 194,8 kilometer van Hawick naar Edinburgh. Op de route lagen meerdere klimmetjes, waarvan drie in een categorie waren ingedeeld: Berrybush na 27,9 kilometer, Stow Hill (na 87,2 kilometer) en Wanside Rig (na 146,3 kilometer). Daarna bleef het op en af gaan tot aan de finish, maar op papier hadden de sprinters zeker kansen in de Schotse hoofdstad. Met Ethan Hayter voor de tweede dag op rij in de blauwe leiderstrui werd het peloton om kwart voor elf plaatselijke tijd op gang gebracht.

Deceuninck-Quick-Step met twee man in de vlucht

Ook deze etappe kende een snelle start en Deceuninck-Quick-Step was een van de belangrijkste aanstichters van de vlucht van de dag. Met Davide Ballerini en Yves Lampaert had de ploeg twee man in de ontsnapping, waarvan verder ook Pascal Eenkhoorn (Jumbo-Visma), Joel Nicolau (Caja Rural-Seguros RGA), Matteo Jorgenson (Movistar), Matthew Gibson (Ribble Weldtite) en Chris Blevins (Trinity) deel uitmaakten. Nicolau was de best geklasseerde vooraan op de twintigste plek, op 3:42 minuten van leider Hayter.

Lang maakte Nicolau overigens geen deel uit van de vroege vlucht, want al voor de eerste klim van de dag werd hij gelost. De andere zes aanvallers reden met elkaar verder en pakten meer dan acht minuten voorsprong op het peloton, waar INEOS Grenadiers, in eerste instantie met name Owain Doull en Richie Porte, het kopwerk deed. Met die verschillen werd Jorgenson de virtuele leider, want de Amerikaanse renner van Movistar stond na zes dagen 26e in het klassement, op 5:06 minuten van de blauwe trui.

In de laatste zeventig kilometer begon het peloton wat te versnellen, waardoor het verschil met de kopgroep ging teruglopen. Het was echter steeds INEOS Grenadiers dat in de spits reed van de grote groep, terwijl de overgebleven zes vluchters goed bleven ronddraaien. Met nog 35 kilometer te gaan zette Alpecin-Fenix Jimmy Janssens en Alexandar Richardson op kop in de achtervolging op de aanvallers, die op dat moment nog altijd vijfenhalve minuut vooruit reden. Zij kregen even later hulp van Jokin Murguialday van Caja Rural-Seguros RGA.

Jorgenson niet langer virtueel leider

Het verschil zakte tot onder de vijf minuten, waardoor Jorgenson niet langer virtueel leider was. Op twintig kilometer van de aankomst was Blevins de tweede renner die uit de kopgroep moest lossen, na Nicolau al vroeg in de koers. Met nog tien kilometer te koersen was het verschil tussen de kopgroep en het peloton nog steeds drie minuten, waardoor de ritwinnaar van voren moest worden gezocht. Dat beseften de vluchters ook, waarna de demarrages kwamen – onder andere van Lampaert en Jorgenson.

Op acht kilometer van de streep probeerde Lampaert het nog eens, en alleen Jorgenson sprong mee. Daarachter reed Ballerini niet omdat zijn ploeggenoot van voren zat en leek Gibson niet te kunnen, en dus moest het van Eenkhoorn komen. Gibson bleek even later toch nog de benen te en reed op het vlakke het gaatje naar Lampaert en Jorgenson dicht. Uiteindelijk gingen deze drie mannen sprinten om de overwinning. Ze wachtten lang, maar het was Lampaert die als eerste de sprint aanging.

Lampaert hield stand tot aan de streep en bezorgde zijn ploeg Deceuninck-Quick-Step de eerste zege in deze Tour of Britain. Jorgenson werd tweede, Gibson derde. Ethan Hayter kwam in het peloton over de aankomst en behield de blauwe leiderstrui.