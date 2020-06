Yves Lampaert (Deceuninck-Quick-Step) dicht bij contractverlenging vrijdag 26 juni 2020 om 11:18

Het lijkt erop dat Yves Lampaert zijn aflopende contract bij Deceuninck-Quick-Step gewoon gaat verlengen. De 29-jarige klassiekerspecialist kan zich vinden in het nieuwe voorstel van manager Patrick Lefevere. “Het ziet er goed uit”, zo vertelt Lampaert aan Het Nieuwsblad.

Deceuninck-Quick-Step wil graag verder met Lampaert, maar de West-Vlaming liet eind mei nog weten dat meerdere teams zich bij zijn management hadden gemeld. “Ik hoop wel dat ik tegen augustus al wat meer weet en dat ik desnoods al ergens getekend heb”, zo vertelde Lampaert een maand geleden.

De renner hoopt nu begin juli, tijdens een hoogtestage in San Pellegrino, al zijn handtekening te zetten onder een nieuw contract. “Omdat eind 2021 de contracten eindigen van de hoofdsponsors, gaan we voor een nieuwe verlenging van één jaar met optie. Het ziet er goed uit. Ik zit op mijn plek bij Deceuninck-Quick-Step.”

Patrick Lefevere klinkt eveneens optimistisch. “Het gaat de goede richting uit. Ik wil in de eerste plaats houden wat ik heb. Ik kijk daarna pas naar versterkingen. We hebben in het Vlaams een oud spreekwoord: wie niet wacht, wordt niet geacht.”