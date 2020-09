Yves Coolen sprint naar de overwinning in Omloop van Valkenswaard

Yves Coolen heeft de zware Omloop van Valkenswaard gewonnen. De Belg van BEAT zag in de slotkilometer een vlucht met Maikel Zijlaard, Roel van Sintmaartensdijk, Luuc Bugter en Stijn Appel worden ingerekend, waarna hij naar de zege sprintte. Tweede werd Joeri Stallaert, derde Jesper Rasch.

Wielerwedstrijden in coronaperiode brengen de nodige hindernissen met zich mee. Rondom de start en finish worden wielerliefhebbers geweerd om de wedstrijd zo coronaproof mogelijk te laten plaatsvinden, bijvoorbeeld.

Voor de Omloop van Valkenswaard betekende het eveneens dat de start en de finish verplaatst moest worden van de bruisende Markt in het centrum van Valkenswaard naar een afgelegen industrieterrein enkele kilometers van het dorp verwijderd.

Maar er was wél koers. De verwachtingen voor deze tweede manche in de Topcompetitie waren hoog gespannen. Als een van de weinige wedstrijden op de KNWU-kalender was de Omloop van Valkenswaard bij uitstek ideaal om toch nog wat van een verloren seizoen te maken. De vele gravelstroken zorgden daarnaast voor veel nervositeit in het peloton.

Deze nervositeit werd direct zichtbaar in de eerste grote ronde van vijftig kilometer, waarin het peloton kassei- en gravelstroken niet bespaard bleef. Het peloton spatte in twee groepen uiteen, maar smolt uiteindelijk bij de eerste finishpassage in Valkenswaard weer samen.

Daarna reed er voor het eerst een echte kopgroep weg. Dennis van der Horst (Metec-TKH) en Gert-Jan Bosman (VolkerWessels-Merckx) waren de grote aanstichters. Zij kregen gezelschap van Huub Deelstra (Sensa-Kanjers voor Kanjers) en Maarten Vierhout (WV De IJsselstreek) en pakten een voorsprong van bijna een minuut. Ze werden even later bijgehaald door ongeveer twintig renners.

Met 27 renners vooraan leek de wedstrijd daarna gespeeld. Maar vanuit het peloton bleef de druk op de kopgroep hoog, hetgeen resulteerde in meerdere valpartijen. Ook kampten meerdere renners met materiaalpech, waaronder topfavoriet Coen Vermeltfoort. Hij wist uiteindelijk weer de aansluiting te maken bij het peloton, dat op zijn beurt weer de grote kopgroep tot de orde had geroepen. Status quo in de wedstrijd, met nog iets meer dan een uur te rijden.

Niet lang daarna gooide Zijlaard, vooraf bestempeld als een van de favorieten, de knuppel in het hoenderhok. De Nederlander van SEG Racing Academy kreeg Bugter met zich mee en zag later ook nog dat Appel en Van Sintmaartensdijk knap in staat waren om de oversteek te maken.

Yves Coolen trekt aan het langste eind

De vier renners vooraan hielden lang stand, maar strandden in het zicht van de haven. Het op hol geslagen peloton denderde in de slotkilometer over hen heen, waarna de winnaar zich in een massasprint zou tonen. In deze door een valpartij ontsierde massasprint trok Coolen aan het langste eind, voor Stallaert en Rasch.

De top 3 van de De Bruyn Omloop van Valkenswaard:

1. Yves Coolen (BEL) BEAT CC

2. Joeri Stallaert (BEL) HUBO-Titan CT

3. Jesper Rasch – SEG Racing Academy