Youcef Reguigui snelt naar de zege in La Tropicale Amissa Bongo vrijdag 24 januari 2020 om 10:03

Youcef Reguigui heeft de vijfde etappe van La Tropicale Amissa Bongo (2.1) op zijn naam geschreven. De 30-jarige Algerijn van het continentale Terengganu Inc. TSG Cycling Team bleek in finishplaats Bifoun over de snelste sprint te beschikken.

De vijfde etappe ging van Lambaréné naar Bifoun en was slechts 82 kilometer lang, waardoor we een razendsnelle wedstrijd kregen in het noordwesten van Gabon. De vroege vlucht werd gevormd door Jérémy Cabot van Total Direct Energie en de Chileen Carlos Oyarzún, die deze week al meerdere keren in de aanval ging.

De twee vluchters wisten een maximale voorsprong bijeen te fietsen van anderhalve minuut, maar in tegenstelling tot donderdag – toen de vluchters uit de greep wisten te blijven van een futloos peloton – kregen we vandaag wel gewoon een sprint. In de straten van Bifoun bleek de ervaren Reguigui de snelste.

Kleine verschillen

Voor de ex-renner van Dimension Data is het zijn eerste zege van het seizoen. Reguigui won in het verleden al eens de Tour de Langkawi en kroonde zich driemaal tot nationaal kampioen. Vorig jaar veroverde hij bovendien goud op de African Games. Reguigui versloeg vandaag zijn landgenoot Yacine Hamza en Emmanuel Morin.

In het klassement zien we dat Natnael Tesfatsion zijn leidende positie behoudt, al is het verschil met de Fransen Jordan Levasseur (+ 2 seconden) en Morin (+ 6 tellen) nog kleiner geworden. Morgen gaat La Tropicale Amissa Bongo verder met de voorlaatste etappe naar Port Gentil.