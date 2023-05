Yoeri Havik sprint naar winst in openingsrit Tour de la Mirabelle

Nederlands succes in Frankrijk: Yoeri Havik heeft daar vrijdag de openingsetappe van de Tour de la Mirabelle gewonnen. De sprinter van BEAT Cycling koerst in de rittenkoers voor de Nederlandse selectie en won na 160 kilometer de massasprint in Pont-à-Mousson.

De 32-jarige Havik won vier keer eerder een UCI-wedstrijd van .2-niveau. Zijn laatste overwinning op de weg dateert al uit 2014, toen hij namens het toenmalige Cyclingteam De Rijke de beste was in de Antwerpse Havenpijl. De laatste jaren blinkt hij vooral uit op de baan; vorig jaar werd hij nog wereldkampioen puntenkoers.

Nu boekte Havik een ritzege door de Duitser Tobias Müller (Rad-Net Osswald) en de Italiaan Andrea Peron (Novo Nordisk) te verslaan in de sprint. Landgenoot en baan-partner Jan-Willem van Schip eindigde verderop in de top-10 als achtste.

Door zijn ritzege is de Noord-Hollander ook de eerste leider in de Tour de la Mirabelle, die nog duurt tot en met zondag.

