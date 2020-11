Yoeri Havik naar BEAT Cycling: “Voor mij de beste ploeg in aanloop naar de Spelen”

BEAT Cycling wordt de nieuwe ploeg van Yoeri Havik (29). Bij zijn nieuwe werkgever treft hij Jan-Willem van Schip, met wie hij een koppel zal vormen op de koppelkoers van de Olympische Spelen in Tokio. “Ons wedstrijdprogramma kunnen we nu perfect afstemmen”, zegt hij tegen WielerFlits.

Havik moest noodgedwongen op zoek naar een nieuwe ploeg nadat het Vlasman CT bekendmaakte te moeten stoppen. Hoofdsponsor Vlasman is getroffen door de financiële gevolgen van de coronamaatregelen. In samenspraak met teammanager Ton Welling werd besloten het nog lopende sponsorcontract van het totaalsloopbedrijf te ontbinden.

“Dat het Vlasman CT stopte, was best verrassend”, vertelt Havik. “Al voelde ik het wel een klein beetje aankomen. We kregen al een tijdje signalen dat het bij Vlasman wat slechter ging door de gevolgen van het coronavirus. Dat de ploeg stopt, is natuurlijk heel jammer, maar ik wil Vlasman vooral graag bedanken voor de kansen die hij ons heeft geboden.”

Rotterdam

“De afgelopen drie jaar heb ik volledig op de baan kunnen focussen en heb ik mij echt ontwikkeld als pure baanwielrenner in de koppelkoersen en zesdaagses. Bij mijn vorige ploegen moest ik ook de weg combineren. Kleine wegwedstrijden waren belangrijk, omdat de ploeg ze belangrijk maakte. Bij Vlasman kreeg ik de kans mij volledig op het baanwielrennen te richten. Het winnen van de Zesdaagse Rotterdam maakte heel het jaar in één klap goed.”

Het stoppen van het Vlasman CT betekent overigens het einde van de carrière van koppelgenoot Wim Stroetinga, met wie Havik vele zesdaagses reed én won. “De reden dat Wim stopt is een rechtstreeks gevolg van de lege baankalender. Hij was anders minstens nog een jaartje doorgegaan. Op deze manier noodgedwongen moeten stoppen, gun je niemand.”

“Ik heb gelukkig nog die grote droom met de Olympische Spelen voor ogen, dat is iets waar je altijd een jaar voor kunt trainen. Maar het is fijn om ook een wedstrijdprogramma te hebben en niet alleen afhankelijk te zijn van zelf trainen of een clubwedstrijdje op Sloten.”

Madison

Voor Havik was snel duidelijk welke ploeg zijn voorkeur had als nieuwe werkgever. Hij solliciteerde bij BEAT Cycling, stond eventjes in de wacht doordat nog niet alle sponsordeals rond waren, maar na een maandje afwachten kreeg hij deze week goed nieuws.

“Het grote voordeel van BEAT Cycling is dat ik met Jan-Willem kan samenrijden. Het gaat bij deze ploeg niet voorkomen dat hij een etappekoers rijdt en ik thuis zit of andersom. De wedstrijd- en trainingsprogramma’s op de weg én op de baan kunnen we afstemmen”, vertelt de Noord-Hollander. “Om succes te hebben op de Spelen is BEAT Cycling op dit moment de beste ploeg voor mij.”

Dat laatste is het hoofddoel van Havik en zijn koppelgenoot Jan-Willem van Schip, die eerder deze week zijn contract verlengde. Het duo heeft zich gekwalificeerd voor de Madison op de Olympische Spelen van Tokio. Die wedstrijd staat gepland voor 7 augustus 2021.

Duurtrainingen

De voorbereiding naar dit hoogtepunt zal door de gevolgen van het coronavirus anders zijn dan gepland. “Er zijn nog nauwelijks baanwedstrijden. Alles is afgelast. Dat is heel jammer, want je mist nu waardevolle competitie. Normaal gesproken zou ik net aan de zesdaagses zijn begonnen, maar in plaats daarvan heb ik nu rust en wacht er een traditionele winter met meer duurtrainingen.”

De baanspecialist hoopt volgende maand het NK baanwielrennen te kunnen betwisten “Of het NK mag doorgaan is nog heel onzeker. Als dat niet zo is, gaan we het misschien wel simuleren op training. Voor sporters met een A-status blijft de wielerbaan van Apeldoorn gelukkig geopend om te trainen.”

“Als het NK wordt afgelast is de volgende afspraak het Europees kampioenschap, dat gepland staat voor half februari. Als dat ook niet doorgaat, mis je een heel belangrijk deel van je Olympische voorbereiding. Het is niet alleen die paar uurtjes wedstrijd, maar ook de twee weken vooraf waarin je heel gericht met elkaar traint.”