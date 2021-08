Yoeri Havik na vijfde plek in koppelkoers: “Twee jaar geleden dacht niemand dat we hier iets te zoeken hadden”

Het Nederlandse duo Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip is er niet in geslaagd om tijdens de olympische koppelkoers een medaille te veroveren. Hoewel de Nederlanders goed van start gingen, bleek eremetaal uiteindelijk buiten bereik.

“We zaten er niet ver vanaf”, concludeert Havik na afloop tegen de NOS. “Wanneer je in de laatste twintig rondes nog iets kan doen en je vijftien punten pakt, dan pak je gewoon brons. Daar hoopte ik op, al zat het er niet echt in. Er reden hier vandaag gewoon supergoede renners. Maar wij waren ook in vorm en echt goed voorbereid. Twee jaar geleden dacht niemand dat we hier iets te zoeken hadden. We moesten vechten om punten te mogen halen en je probere te plaatsen. We hadden ons supergoed voorbereid, maar vandaag hoop je op meer.”

“Ze stopten niet met hard gaan”, aldus koppelgenoot Jan-Willem van Schip, die denkt de vijfde plek het maximale was dat erin zat. “Ik denk dat we gewoon goed meededen. Maar dat we net niet aan de goede kant van de koers zitten om te herstellen en mee te doen om een medaille, is jammer.”

Hij kijkt met een goed gevoel terug. “Ik denk dat we supertrots mogen zijn. We laten zien dat we er staan en dat het zuur is dat we uiteindelijk geen medaille halen. We laten mooie sport zien, maar helaas is het niet genoeg voor een medaille.” Van Schip denkt dat hij doorgaat met Havik als koppelgenoot. “Ik denk het wel. Dit smaakt naar meer.”