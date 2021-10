Yoeri Havik moet WK missen: “Ergerlijk dat de bond nu de UCI de schuld wil geven”

Superzuur noemt Yoeri Havik het: de 30-jarige Nederlander mag niet samen met Jan-Willem van Schip een gooi doen naar de wereldtitel op de koppelkoers tijdens het WK in Roubaix, dat later deze maand wordt gehouden. Havik en Van Schip werden zaterdag Europees kampioen op deze discipline, maar de UCI verleende geen dispensatie: voor deelname aan het WK had Nederland aan minstens een ronde van de Nations Cup moeten meedoen.

Havik kreeg het nieuws vanochtend te horen via de nationale bond, de KNWU. “Er wordt mij een kans op een wereldtitel ontnomen. En daar krijg je er niet vijf van in je carrière”, vertelt de renner aan de NOS. “Eerst wordt er beloofd dat je als Europees kampioen toch naar het WK mag, dat zou de KNWU zwart op wit hebben gekregen van de UCI, maar een dag later is dat opeens niet meer zo.”

Vooraf had Havik de KNWU al op de regels gewezen. Hij was bereid om in september af te reizen naar Colombia om aan de Nations Cup-wedstrijden in Cali mee te doen. “Het is ergerlijk dat de bond nu de UCI de schuld wil geven. Want ik roep al een half jaar tegen de bond: laat me nou naar Cali gaan, dan heb ik in elk geval deelgenomen aan een Nations Cup en dan voorkom je deze situatie.”

Volgens Havik vond de bond de trip naar Cali vanwege corona echter onverantwoord. “Terwijl er voor topsporters gewoon een uitzonderingsregel bestond. De KNWU probeert zich bij de UCI te beroepen op een negatief reisadvies van de Nederlandse overheid, maar dat houdt geen stand, want er was wel een Nederlands jurylid aanwezig bij de Nations Cup-wedstrijden. De UCI zegt dan: van jullie overheid mag het jurylid wel reizen, waarom topsporters niet?”

Niet alleen Havik en Van Schip zijn de dupe: Nederland mag ook niet op de vrouwen-teamsprint starten. “Het afgelopen anderhalf jaar stond de wereld op zijn kop door de pandemie, waarbij reizen werd afgeraden en je niet het risico wilde lopen om besmet te raken. De UCI heeft hiervoor dispensatie gegeven, maar alleen voor de individuele onderdelen. In mijn ogen een inconsequente en onrechtvaardige beslissing”, baalt Kyra Lamberink op social media.

KNWU: ‘We hebben de UCI steeds meegenomen in onze overwegingen’

De KNWU staat nog steeds achter de beslissing om niet naar de Nations Cup-wedstrijden af te reizen, laat hoofdcoach Jan van Veen weten. “Er lagen soms al tickets klaar, maar we vonden het niet verantwoord. Je had in september nog een Colombiaanse variant van het virus nota bene. We hebben de UCI steeds meegenomen in onze overwegingen. En dan willen ze in een wereldwijde pandemie domweg vasthouden aan die regel? Dat is niet uit te leggen.”

Aanvankelijk was geen enkele Nederlandse baanrenner welkom op het WK, maar na aandringen van de KNWU daarop paste de UCI de regels aan gaat Van Veen verder. “Er was coulance, maar die gold alleen voor de individuele onderdelen. En de teamonderdelen mochten nog steeds niet. Onbegrijpelijk.” Volgens de KNWU-hoofdcoach is er sprake van machtsspelletjes. “Alsof er toch nog iets moest overblijven waarmee we gestraft moesten worden.”

De wereldkampioenschappen baanwielrennen vinden van 20 tot en met 24 oktober plaats in Roubaix.