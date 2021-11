Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip titelverdedigers in Driedaagse van Kopenhagen

Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip mogen deze week proberen hun titel de verdedigen tijdens de Driedaagse van Kopenhagen. Het Nederlandse koppel neemt het vanaf donderdag op tegen onder anderen olympisch kampioenen Lasse Norman Hansen en Michael Mørkøv en het koppel Iljo Keisse-Mark Cavendish.

Havik en Van Schip zetten vorig jaar op indrukwekkende wijze de Deense driedaagse achter hun naam. Hun voorsprong op het tweede koppel Casper Pedersen en Cees Bol bedroeg uiteindelijk liefst vijf ronden. Het Nederlandse duo Havik-Van Schip veroverde afgelopen maand in Grenchen de Europese titel, maar mocht vervolgens in Roubaix niet meedoen aan het WK omdat Nederland niet had deelgenomen aan de Nations Cup-wedstrijden.

Havik en Van Schip zijn niet de enige Nederlandse deelnemers aan de Deense driedaagse. Ook Philip Heijnen en Vincent Hoppezak, op het afgelopen WK derde op de puntenkoers, vormen een duo. Iljo Keisse is een van de Belgen aan de start en is gekoppeld aan Mark Cavendish. Verder rijdt Otto Vergaerde samen met Jules Hesters, Fabio Van den Bossche met Lindsay De Vylder en Jasper De Buyst met de Deen Marc Hester.

De Driedaagse van Kopenhagen staat voor 11-13 november op de kalender.

Deelnemers DBC Driedaagse van Kopenhagen 2021

1. / Rasmus Lund Pedersen – Robin Juel Skivild

2. / Otto Vergaerde – Jules Hesters

3. / Frederik Rodenberg – Matias Malmberg

4. / Julius Johansen – Tobias Aagaard

5. / Carl-Frederik Bévort – Adam Holm Jørgensen

6. / Philip Heijnen – Vincent Hoppezak

7. / Lasse Norman Hansen – Michael Mørkøv

8. / Phillip Mathiesen – Frederik Sørensen

9. / Jasper De Buyst – Marc Hester

10. / Iljo Keisse – Mark Cavendish

11. / Marckus Njor – Thorolf Rønhede

12. / Fabio Van den Bossche – Lindsay De Vylder

13. / Yoeri Havik – Jan-Willem van Schip

14. / Andreas Graf – Andreas Stokbro

15. / William Perrett – Anders Fynbo

16. / Rasmus Bøgh Wallin – Tobias Kongstad