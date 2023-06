Yentl Vandevelde schenkt Tour de Tietema-Unibet grote zege in ZLM Tour

Yentl Vandevelde heeft de eerste etappe in de ZLM Tour gewonnen. De coureur van Tour de Tietema-Unibet maakte onderdeel uit van een kopgroep die verrassend uit handen bleef van het peloton. Alexander Konychev en Bert-Jan Lindeman eindigden op de plekken twee en drie.



Een dag na de proloogzege van Eekhoff in Heinkenszand ging de ZLM Tour verder met een etappe van Westkapelle naar ‘s-Heerenhoek. In Zeeland leek alleen de wind op voorhand een massasprint te kunnen voorkomen.

De rit kende een klassiek koersverloop, wat heet: een vroege vlucht reed al snel weg, waarna de sprintersploegen probeerden om de wedstrijd te controleren. In deze vlucht zaten veel continental-renners: met Thijs de Lange, Emiel Vermeulen, Elmar Abma, Martijn Rasenberg en Yentl Vandevelde waren er zes Nederlandse continentale ploegen vertegenwoordigd vooraan. Aaron Van Poucke en Alexander Konychev maakten het achttal af.

De vlucht reed een maximale voorsprong van vier minuten bij elkaar in de eerste honderd kilometer. Jumbo-Visma, Astana Qazaqstan, Tudor Pro Cycling Team Team DSM zetten daarna de achtervolging in, maar wat bleek? De vlucht, waar Abma op een gegeven moment moest afhaken, bleek goed in staat om de voorsprong te verdedigen.

Vandevelde grijpt de zege

De overige zeven renners begonnen met een voorsprong van een minuut aan de laatste tien kilometer. Het peloton reed zichzelf helemaal leeg, maar kwam er niet aan te pas. En dus zou er iemand vooraan winnen. Vandevelde timede zijn aanval in de ultieme slotfase perfect en ging er met de zege vandoor. Voor zijn team Tour de Tietema-Unibet is het de eerste zege op UCI-niveau.