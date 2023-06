Yentl Vandevelde kan het niet geloven: “Van niks naar een dikke overwinning”

Yentl Vandevelde was na afloop van de eerste rit in de ZLM Tour vol ongeloof. De 22-jarige Belg van Tour de Tietema-Unibet dacht dat het ‘weer hetzelfde verhaal’ zou worden, maar ving uiteindelijk de hoofdprijs. “Ik ga van niks naar een heel dikke overwinning.”

De Belg reed op een kilometer van de meet uit een kopgroep van zeven die uit handen zou blijven van het peloton. “Dat dit gebeurt, is echt ongelooflijk. De afgelopen maanden heb ik wat pech gehad, maar hier droom je van. We schrijven geschiedenis met de ploeg. Hopelijk is dat niet de laatste keer. Dit is echt een heel dikke vis.”

Vandevelde begon er pas op tien kilometer van de meet in te geloven. “Ik had wel goede benen, maar normaal wordt het toch altijd een massasprint. We hadden allemaal vooraan nog wat over en toen we hoorden dat we nog een minuut hadden op het einde, dacht ik: we houden het vol.”

Dat gebeurde dus ook. “Het is echt ongelooflijk. In mijn leven heb ik alleen nog maar kleine koersen gewonnen. En nu win ik een Pro-koers.”