Yauheni Karaliok pakt tweede wereldtitel op de scratch donderdag 27 februari 2020 om 20:27

Yauheni Karaliok heeft de wereldtitel gepakt op de scratch op het WK baanwielrennen in Berlijn. In de koers over zestig ronden ging hij rond half koers in de aanval en sleepte de regenboogtrui in de slotfase binnen. Ook twee jaar geleden was hij de wereldkampioen. Roy Eefting werd vijfde.

Een jaar geleden pakte Roy Eefting op de scratch zijn eerste WK-medaille. In de wedstrijd die door Sam Welsford gewonnen werd, legde de Nederlander beslag op het zilver. Dit seizoen won hij de Wereldbeker van Hongkong en was hij de nummer twee in Cambridge. Mede door ziekte zag hij zijn seizoensstart op de weg in het water vallen, maar hij was klaar voor Berlijn. “Het mooie en lastige aan de scratch is, dat uiteindelijk iedereen kan winnen”, zei hij in aanloop naar het WK.

In de eerste tien ronden werden hier en daar al speldenprikken uitgedeeld, maar Mauro Schmid was na twaalf ronden de eerste echte aanvaller. Eefting reed het gaatje naar de Zwitser echter weer dicht. Nog eens vier renners reden weg, maar na 22 ronden was alles weer samen. Nieuwe aanvallen lieten niet lang op zich wachten. Even later reden namelijk acht renners weg, waardoor andere renners wel moesten reageren en rond halfkoers schoof alles in elkaar.

Schmid reed dan nog maar eens weg en Yauheni Karaliok, de Wit-Russische wereldkampioen van 2018, stak over naar de Zwitser. Samen reden zij voor het peloton uit, totdat Welsford wegreed uit het peloton. Eefting en ook de Mexicaan Ignacio Prado schoven mee. Op dat moment waren nog zo’n twintig ronden te rijden. Welsford liet lopen, Eefting haakte zijn karretje aan bij Sebastián Mora. Zij sloten aan bij Karaliok en Schmid.

Op veertien ronden van het aankomst reed Mora weg bij de andere drie aanvallers, waarna alleen Karaliok meeging met de renner uit Castellón de la Plana, die we ook kennen uit het zesdaagse-circuit. De Spanjaard en de Wit-Rus vonden enkele ronden later de staart van het peloton, waar meerdere renners weer waren weggereden. Karaliok hield wist het overzicht te bewaren in de chaotische finale en de wereldtitel binnen te slepen.

Mora werd nog voorbijgestreefd door Simone Consonni, waardoor voor de Spanjaard het brons restte. Eefting bleef tot het einde alert en legde beslag op de vijfde plaats.

Scratch 15 km – mannen

Yauheni Karaliok

Simone Consonni

Sebastián Mora