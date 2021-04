Yates soleert naar dubbelslag: “Ik houd van deze korte en zware etappes”

Simon Yates heeft in de Tour of the Alps een dubbelslag geslagen. In de rit van Innsbruck naar Feichten im Kaunertal soleerde hij naar de finish, nadat hij op de Kaunergrat was weggereden van zijn concurrenten. “Het was een zware klim en niet makkelijk om die gasten te lossen”, vertelde Yates in zijn napraatje.

Nadat Nairo Quintana en Pavel Sivakov de finale openden, was het Yates die de beslissende aanval plaatste. De kopman van BikeExchange wist ook Hugh Carthy van zich af te schudden. “Ik heb het vaak geprobeerd”, zegt hij daarover. Met een halve minuut voorsprong kwam Yates over de top, waarna hij zijn voorsprong richting de finish alleen maar uitbreidde. “In de vallei heb ik alles eruit gehaald tot de finish.”

De bergetappe in Oostenrijk was slechts 121 kilometer lang en de finale brak al vroeg open. “Ik houd van deze etappes”, aldus Yates. “Met meteen koers vanuit de start, in plaats van 150 kilometer aanklooien en dan alleen een zware finale. We kunnen terugkijken op een goede dag voor ons. Het is ook mijn eerste zege van het jaar en daar ben ik heel blij mee.”

Voor de 28-jarige Yates is het zijn debuut in de Tour of the Alps, ter voorbereiding op de komende Giro d’Italia. “So far, so good. Er komen nog een paar zware etappes aan, dus we zullen zien wat ik daarin kan laten zien”, vertelt hij.