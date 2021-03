Yates na 1-2-3’tje in Catalonië: “Perfecte ploegprestatie”

INEOS Grenadiers was de grote winnaar in de honderdste editie van de Ronde van Catalonië. Het volledige eindpodium werd namelijk door de Britse formatie bezet. “De perfecte ploegprestatie”, concludeerde eindwinnaar Adam Yates na het 1-2-3’tje van zijn ploeg.

“Het was een goede week. We begonnen met grote ambities en eindigden 1-2-3 in het algemeen klassement. Daar valt niet veel meer over te zeggen. Het was de perfecte ploegprestatie”, zei Yates na de slotetappe rond de heuvel Montjuïc in Barcelona. “Ook al was het vandaag een echt zware dag, vooral met deze klim. Die was veel steiler en zwaarder dan ik me kon herinneren, maar de ploeg had het onder controle. Het was echt een speciale dag.”

“We wilden de wedstrijd winnen maar aan het eind hadden we drie jongens op de beste posities. We werkten perfect samen en hadden de wedstrijd van begin tot eind onder controle. Twee jaar geleden was ik al eens dichtbij de overwinning. Om nu terug te komen en op het bovenste treetje te staan is geweldig. Dat mijn twee ploeggenoten op de andere tredes staan, maakt het nog eens extra speciaal”, aldus de 28-jarige Brit.

Thomas: ‘Elke etappe voelde ik me beter worden’

Achter Yates en Richie Porte was Geraint Thomas de nummer drie. “Het voelt goed om weer op het podium van een WorldTour-koers te staan”, zei de Tourwinnaar van 2018. “Eerlijk gezegd was het nooit een doel om zo vroeg al zo goed te zijn. Maar ik werkte hard en elke etappe voelde ik me beter worden. De ploeg was ongelooflijk, zoals je wel kon zien onderweg. De moraal is goed en ik hou ervan om met de jongens te koersen. Het is werkelijk onvoorstelbaar om eerste, tweede en derde te worden. Het is een geweldig gevoel.”

Net als Yates was Thomas vol lof over het optreden van de ploeg. “Iedereen communiceerde echt goed en we hebben veel ervaring opgedaan bij het verdedigen van de trui. Vandaag was zonder twijfel de zwaarste dag. Movistar vloog de wedstrijd echt aan toen we eenmaal op de plaatselijke ronde waren. Een paar ronden had ik het echt zwaar, maar volgens mij gold dat voor iedereen. We bleven goed bij elkaar en waren in overtal. We konden echt moraal halen uit elkaar en de zaken onder controle houden.”