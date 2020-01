Yates en Viviani flink gehavend na valpartij tweede etappe Tour Down Under woensdag 22 januari 2020 om 10:38

Het is onzeker of Elia Viviani (Cofidis) en Simon Yates (Mitchelton-Scott) hun weg kunnen vervolgen in de Tour Down Under. De twee kwamen in de slotfase van de tweede etappe allebei hard ten val en likken momenteel hun wonden.

Europees wegkampioen Viviani meldt via social media dat er in het ziekenhuis geen botbreuken zijn geconstateerd. “Wel is mijn linkerkant schaafwonden en heb ik een pijnlijke knie. Morgen zullen we de situatie evalueren met het team”, schrijft hij op Twitter.

Yates was betrokken bij dezelfde crash. Hij heeft eveneens last van een pijnlijke linkerknie, die een flinke optater heeft gekregen. Ploegleider Matt White uit in gesprek met Cyclingnews zijn zorgen over de Vuelta-winnaar van 2018: “Het gaat momenteel niet zo goed met hem”, zei hij na de finish. “Hij kan amper naar de finish rijden. De doktoren zullen een beslissing nemen of hij morgen kan starten.”

Ben Hermans weet al dat hij de Tour Down Under niet meer zal hervatten. Hij liep namelijk twee gebroken ribben, een breuk in de schouder en een sleutelbeenbreuk op.