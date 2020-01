Ben Hermans loopt meerdere botbreuken op in Tour Down Under woensdag 22 januari 2020 om 08:22

De Tour Down Under van Ben Hermans is naar de vaantjes. Bij een val in de slotfase van de tweede etappe heeft de Belg namelijk twee gebroken ribben, een breuk in de schouder en een sleutelbeenbreuk opgelopen. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

De Limburger van Israel Start-Up Nation greep na de klapper direct naar zijn sleutelbeen. In het ziekenhuis werden röntgenfoto’s gemaakt, waarna de breuk kon worden vastgesteld. Zijn ploeg meldt via social media dat het herstel van Hermans zeker twee maanden gaat duren.

Hermans was niet de enige die in aanraking kwam met het asfalt. Zo viel Simon Yates hard op zijn knie. Het is nog onduidelijk of hij zijn weg kan voortzetten. Ook klassementsmannen als Richie Porte en Pavel Sivakov en topsprinter Elia Viviani moesten voet aan de grond zetten. De gevallenen kregen vanwege de driekilometerregel uiteindelijk dezelfde tijd als winnaar Caleb Ewan.

Inside the last 3km, there was a big pile up of riders thinning out the field significantly #tourdownunder #crash pic.twitter.com/VSAGuaP1si — Santos Tour Down Under 🚴🚴‍♀️ (@tourdownunder) January 22, 2020