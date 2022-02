Yaroslav Popovych doet emotionele oproep: “We hebben veel hulp nodig”

Ploegleider Yaroslav Popovych heeft op Instagram een emotionele oproep gedaan aan zijn volgers voor hulp aan zijn thuisland Oekraïne. Het land vecht op dit moment tegen een invasie van het Russische leger.



De 42-jarige ploegleider was afgelopen week actief als ploegleider van Trek-Segafredo in de UAE Tour, tegen het einde van de wedstrijd brak de oorlog in zijn geboorteland uit. “De laatste drie dagen heb ik amper geslapen, toen ik wist wat ging gebeuren. Een aanval van Rusland. Ik kan het niet geloven. Sindsdien volg onafgebroken het nieuws om uit te vinden wat er precies gebeurt, hoeveel mensen er sterven en hoeveel mensen er lijden.”

“Ik vraag bijna nooit om hulp, maar nu… Als je ons kunt helpen, zou dat heel fijn zijn”, zegt een gemotiveerde Popovych. De oud-prof vertelt een verhaal over hoe een Poolse vriend een voor de oorlog gevluchte familie ophaalt aan de Oekraïens/Poolse grens en ze in veiligheid brengt.

“We hebben een hoop nodig, zoals eten, kleding en medische spullen. Als je de Oekraïense mensen wilt helpen, zoek dan op internet naar en hulporganisatie in jouw land. Wij sturen morgen vanuit Italië (waar hij woont, red.) de eerste spullen in een grote vrachtwagen naar Oekraïne en dat willen we iedere drie dagen gaan doen.”