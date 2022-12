Yara Kastelijn verlengt bij Fenix-Deceuninck tot en met 2026

Yara Kastelijn heeft haar contract bij Fenix-Deceuninck tot en met 2026 verlengd. De veldrijdster ligt nu tot en met 2026 vast.

“Ik ben erg trots op deze verlenging”, vertelt ze in een persbericht. “Ik voel me thuis bij deze ploeg en voor mij is dat de sleutel tot succes. Daarnaast word ik hier goed begeleid.”

“Ik ben ervan overtuigd dat ik nog beter kan worden. Deze ploeg heeft gaat een goede toekomst tegemoet en ik wil daar onderdeel van uitmaken”, eindigt Kastelijn.

De 25-jarige veldrijdster reed dit seizoen nog niet veel crossen. Twee weken geleden eindigde ze wel als derde in de Robotland Cyclocross in Essen.