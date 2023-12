maandag 11 december 2023 om 12:34

Yara Kastelijn heeft veldritprogramma rond, inclusief NK

Yara Kastelijn weet welke veldritten ze komende winter zal rijden. De 26-jarige Nederlandse heeft een vijftal crossen aangestipt, waaronder het NK in Hoogeveen. Dat bevestigt haar werkgever Fenix-Deceuninck aan WielerFlits.

Kastelijn kiest zo voor de tweede winter op rij voor een redelijk beperkt crossprogramma. Ze richt haar pijlen tegenwoordig vooral op de weg, waar ze afgelopen jaar 44 koersdagen op de teller had. Een ritzege in de Tour de France Femmes na een indrukwekkende solo bevestigde dat ze daarmee de juiste keuze maakte.

Maar oude liefde roest niet, en dus maakt de Europese kampioene veldrijden van 2019 weer haar opwachting in het veld. De primeur is voor de Superprestigecross in Heusden-Zolder, op 27 december. Daarna volgen Diegem, Koksijde (onder voorbehoud), Gullegem en als uitsmijters het Nederlands kampioenschap in Hoogeveen en de losse cross in Otegem.

Daarna gaat de focus van Kastelijn weer volop op het trainingskamp en wegprogramma met Fenix-Deceuninck. De laatste overwinning van Kastelijn in het veld dateert al van 18 september 2021 in Beringen, toen ze Shirin van Anrooij, Denise Betsema en Fem van Empel te snel af was.