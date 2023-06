Yara Kastelijn heeft nog last van val en verlaat uit voorzorg de Ronde van Zwitserland

De Ronde van Zwitserland voor vrouwen gaat verder zonder Yara Kastelijn. De 25-jarige renster van Fenix-Deceuninck gaf zondag op tijdens de tweede etappe, een individuele tijdrit van 25,7 kilometer. Kastelijn had nog wat last van haar knie en is uit voorzorg, ook met het oog op de Tour de France Femmes, uit de wedstrijd gestapt. Dat laat haar ploeg weten aan WielerFlits.

Ruim een week geleden, in Elmos Dwars door het Hageland, kwam Kastelijn ten val. Haar knie moest nadien gehecht worden. In de eerste etappe van de Ronde van Zwitserland speelde de knie opnieuw op en ook op de ochtend van de tijdrit was dat het geval. Daarom is besloten om uit de wedstrijd te stappen en de blessure te laten herstellen.

Vorig jaar eindigde Kastelijn als dertiende in het eindklassement van de Tour de France Femmes. Dit seizoen was ze onder andere al tiende in de Waalse Pijl.

