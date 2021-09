Yara Kastelijn domineert van start tot finish in Beringen

Yara Kastelijn heeft de cross van Beringen op haar naam geschreven. De 24-jarige renster van IKO-Crelan was in de tweede manche voor de Rectavit Ladies Cross van start tot finish de sterkste in een door Nederlandse dames gedomineerde wedstrijd.

Terwijl de thermometer meer dan twintig graden aanwees, maakte een peloton dames zich op voor een klimcross op de mijnterril van Beringen. Sanne Cant, Ceylin del Carmen Alvarado en Lucinda Brand ontbraken.

Yaya Kastelijn ging voortvarend van start en nam al snel afscheid van de rest van het veld. Het Pauwels Sauzen-Bingoal-duo Denise Betsema en Fem van Empel moesten in de achtervolging. In de tweede ronde werd Van Empel afgelost door landgenote Van Anrooij.

Betsema en Van Anrooij lieten Kastelijn niet te ver wegrijden, maar in de derde ronde bouwde ze haar voorsprong uit naar vijftien tellen op Van Anrooij. Betsema – die vorig jaar nog zegevierde in Beringen – had inmiddels de aansluiting gemist en volgde op een halve minuut.

Kastelijn hield in de tweede helft van de cross knap stand en kon daardoor haar eerste overwinning sinds november 2019 (Wachtebeke) boeken.

Uitslag Ethias Cross Beringen – dames

1. Yara Kastelijn (Iko-Crelan)