Yannis Voisard verrast de favorieten in Ronde van Hongarije, Thibau Nys tweede

Yannis Voisard heeft de vierde etappe van de Ronde van Hongarije gewonnen. De Zwitser van Tudor sloeg in de voorlaatste kilometer een gaatje en hield knap stand. Thibau Nys won enkele seconden later de sprint voor de tweede plaats, voor Sylvain Moniquet.

In de voorlaatste rit van de Ronde van Hongarije trokken de coureurs vanuit startplaats Martonvásár eerst naar Esztergom. Dit was, na een kleine honderd kilometer, het startpunt van een zeer lastige finale met passages over de beklimmingen naar Két-Bükkfa, Pilisszántó (2 km aan 9%, en dat drie keer) en een klim genaamd Dobogókő. Op deze laatste berg (10,6 km aan 4,4%, met uitschieters tot 9%) werd gefinisht.

Drie Belgen in de kopgroep

Vroeg in de rit ontstond een kopgroep van zes, met daarbij drie Belgen. Dries De Bondt (Alpecin-Deceuninck), Yves Lampaert (Soudal Quick-Step) en Jasper De Buyst (Lotto Dstny) hadden het gezelschap van Matyáš Kopecký (Novo Nordisk), David Martin (EOLO-Kometa) en Sebastian Schönberger (Human Powered Health). Aan de voet van de Két-Bükkfa (6.9 km à 5.5%) hadden zij een voorsprong van bijna vier minuten.

UAE Emirates voerde na deze beklimming het tempo flink op, want met Schönberger zat er een gevaarlijke klant in de voorste groep. De Oostenrijker stond aan het begin van de etappe op slechts een minuut en twintig seconden. Dat was niet naar de zin van De Bondt, die Schönberger aanspoorde om zich te laten lossen. De renner van Human Powered Health gaf uiteindelijk gehoor aan die oproep. Dit had tot gevolg dat de vluchters inderdaad weer wat meer ruimte kregen.

Meer nog, De Buyst, De Bondt en Lampaert – toch drie hardrijders – begonnen stilaan in hun kansen te geloven. De drie Belgen zagen hun voorsprong weer oplopen richting de vier minuten. In aanloop naar de twee slotklimmetjes kwam het tempo echter ook in het peloton, dankzij het werk van Team DSM en UAE-Emirates. Op die manier begonnen Lampaert, De Bondt en Lampaert aan de Pilisszántó met een verschil van een kleine drie minuten. De Bondt ging direct overboord, terwijl Lampaert een stevig tempo oplegde.

Hirschi beantwoordt alle aanvallen

Jhonatan Narvaez liet er bergop geen gras over groeien. Vanaf de eerste meters van de klim ging de Ecuadoriaan als een gek tekeer. Narvaez stond op 39 seconden in het klassement en was dus een reëel gevaar voor leider Marc Hirschi, maar de man in de gele leiderstrui weerstond tot drie keer toe. De Zwitser kon bovendien nog enige tijd rekenen op zijn Nieuw-Zeelandse ploegmaat Finn Fischer-Black.

De grootste slachtoffers van de acties van Narvaez waren allicht de twee Belgische leiders, die hun voorsprong zagen teruglopen tot één minuut en vijftien seconden op de top van de klim. Na een korte afdaling, stond ook slotklim Dobogókő nog op het programma. En jawel, ook hier kon Narvaez zich niet meer bedwingen. Ditmaal verraste hij Hirschi door van achteren uit te komen, waardoor Narvaez even een gaatje kon slaan, maar wederom toonde Fischer-Black zich een fantastische ploegmaat.

Hirschi bleef langs alle kanten bestookt worden, want ook Team DSM – met Oscar Onley en Max Poole – legden zich niet bij de situatie neer. En ook INEOS-Grenadiers-kopmannen Tulett en Bernal probeerde Hirschi even te verschalken. Echter was het de verrassende Yannis Voisard die in de voorlaatste kilometer een gaatje wist te slaan en knap tot bij Lampaert en De Buyst reed. Niet veel later liet Voisard de moegestreden vluchters achter, waardoor de Zwitser plots alleen op koers naar de zege was.

Voisard timet perfect

Voisard kwam over de streep met tien seconden voorsprong op de favorieten. Daarachter was het verrassend Thibau Nys die de sprint van de favorieten won. De Belg van Trek-Segafredo reed opvallend goed bergop en had nog eens stevige punch in de benen, maar strandde op plek twee. Marc Hirschi mag zich na de vlakke rit van morgen allicht tot eindwinnaar kronen.