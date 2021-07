XSpeed United: de Canadese ploeg met Europese ambities

Zaterdag gaat in Vosselaar de Heistse Pijl van start. Een kleine koers waar grote namen als Groenewegen en Jakobsen de krachten zullen meten. Een opvallende ploeg aan de start is het Canadese XSpeed United. Wat komt dit team doen in de lage landen?

“We proberen een development team te zijn”, vertelt Evan Burtnik, een van de Canadese renners van XSpeed United. De 24-jarige renner is bezig aan zijn derde seizoen bij de ploeg. “Het is begonnen met Rick Lee. Hij had een club in de buurt van Toronto en ging samenwerken met een club uit Perth in Australië. Toen dachten ze: wat als we nou samen een continental team vormen en gaan racen in Azië en Noord-Amerika? Zo werden ze een development team.”

De naam XSpeed is overgenomen van het Australische clubteam. “Als je een naamsponsor hebt, verdwijnt de naam van het team als de sponsor stopt en dan heb je niks. Maar als je een naam voor de ploeg hebt en daaromheen sponsors verzamelt, is dat houdbaarder”, zegt de Canadees. “Veel andere renners noemen ons SpiderTech, naar onze grootste sponsor. Ze zien XSpeed United en weten niet wat dat is.” SpiderTech was van 2008 tot 2012 hoofdsponsor van een ProContinentale ploeg uit Canada.

Europese renners

In 2020 verlegde XSpeed de focus van Azië naar Europese koersen. De bedoeling van het team is om Canadezen naar Europa te halen. “Om een stabiel programma te kunnen rijden en om de Canadezen hier wegwijs te maken, hebben ze daar een aantal Europeanen bijgehaald”, legt Wesley Mol uit. Mol is één van de twee Nederlanders die onder contract staat bij XSpeed United en is bezig aan zijn eerste jaar bij de continentale ploeg.

Eerder kwam Mol uit voor Team Polartec-Kometa en Team Differdange-Geba. Bij die laatste ploeg moest hij noodgedwongen weg omdat de ploeg werd opgeheven. Na een jaar op clubniveau bij Wielervereniging De Jonge Renner kreeg hij dit jaar weer een aanbieding om bij XSpeed United op het continentale niveau uit te komen. Oud-ploegleider Marc Godart van Differdange-Geba, tegenwoordig ook actief bij XSpeed United, nam contact met hem op. En daar hoefde Mol niet lang over na te denken.

Professioneel

Hoewel de continentale renners op professioneel niveau fietsen, betekent dat niet dat ze ook een volledig salaris krijgen. “Ik word door de nationale ploeg betaald omdat ik ook op de baan rijdt. Er zijn meer jongens die zo rondkomen”, legt Burtnik uit. “Sommigen hebben persoonlijke sponsoren of een bijbaan.”

Voor een deel moeten de renners ook voor hun eigen materiaal zorgen. Bijvoorbeeld de wielen worden niet aangeleverd door de ploeg. “We hebben geen standaardwielen”, zegt Burtnik. “Ik heb nu in twintig races twaalf keer lekgereden. Ik denk dat er iets mis is met mijn wielen. Nu koers ik op mijn trainingswielen.”

Verschillen

Vanwege de coronamaatregelen is het nu lastig om Canadezen over te vliegen. Met name de jongere renners missen daardoor veel Europese wedstrijden. “Voor mij is het niet ongunstig, ik heb tot nu toe overal aan de start gestaan”, zegt Mol. “We zijn dit jaar in Bosnië begonnen en hebben daarna bijna elke week wel een koers gehad.”

Burtnik merkt dat er grote verschillen zijn tussen het Europese en Canadese wielrennen. “Het niveau van het peloton is veel hoger, in Canada kun je zo naar voren rijden als je wilt. Ook is het koersen hier veel agressiever, je moet veel behendiger zijn. En de wegen zijn ook anders.”

Teleurstellend seizoen

Burtnik woont nu bij een teamgenoot in Belgisch Limburg, waar hij af en toe ook deelneemt aan kermiskoersen. Zaterdag zou hij starten in de Heistse Pijl, maar door een verkoudheid is hij niet op niveau. “Ik kom naar Europa om te koersen”, zegt de teleurgestelde renner uit Edmonton. “Als mijn ploeg me nodig heeft zal ik wel starten. Maar ik verwacht niet dat ik de koers uit ga rijden.”

“Dit seizoen zit het niet mee. Er werd een koers in Antwerpen afgezegd en onlangs de Volta Limburg”, vertelt de Canadees. Toch is het aan deze kant van de oceaan nog altijd beter dan in Noord-Amerika. “Vergeleken met de renners in Canada die voor lokale ploegen rijden is het wel beter. Die jongens hebben niet meer gekoerst sinds augustus 2019, het einde van het Noord-Amerikaanse wegseizoen”, zegt Burtnik.

Valpartij

Ook voor Mol loopt het wielerseizoen nog niet zoals hij wil. In Bosnië kwam de Zeeuw hard ten val en hij kampt nog steeds met de gevolgen. “Twee weken daarna ben ik ook nog tijdens een training aangereden door een auto. Dat zijn wat shockjes voor het lichaam,” vertelt de 22-jarige renner uit Kapelle. “Ik heb in de tussentijd wel gekoerst, maar dat was niet om over naar huis te schrijven. Waar het precies aan ligt weten we niet, maar ik ben nog niet de oude.”

Mol bereidt zich ondertussen door middel van een trainingskamp voor op de rest van het seizoen. Wat Burtnik verder gaat doen, weet hij nog niet precies. “In september ga ik een baanwedstrijd rijden in Colombia met het nationale team. Tot die tijd heb ik niet echt een tijdlijn”, zegt de Canadees.