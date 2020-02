Xandro Meurisse: “Voor het eerst de leiderspositie verdedigen” zaterdag 15 februari 2020 om 09:01

Xandro Meurisse bezorgde gisteren zichzelf én zijn ploeg Circus-Wanty Gobert de eerste zege van het seizoen door de openingsetappe van de Vuelta a Murcia te winnen. Op de klim naar Caravaca de la Cruz was hij de concurrentie de baas. “Nu kom ik in een geheel nieuwe situatie terecht.”

Meurisse schoof mee in een vroege vlucht van elf renners, die meer dan tien minuten voorsprong pakte. “Wanneer je na twintig kilometer koers in de ontsnapping gaat, weet je dat het een lange dag wordt”, blikt de Belgische renner terug. “Maar de ketting liep gesmeerd en de juiste renners van de juiste ploegen zaten vooraan. We hadden al vrij snel begrepen dat onze kopgroep het tot een succesvol einde kon brengen.”

In de finale hield hij een aantal gevaarlijke renners in de gaten, gaat Meurisse verder. “Maar ik werd op mijn beurt ook geviseerd. Ondanks mijn pogingen was het dus moeilijk om weg te geraken. Met het team hadden we de laatste klim goed bestudeerd en ik wist dan ook perfect hoe ik me moest positioneren. De laatste 75 meter waren erg steil, maar ik kon met een voorsprong finishen.”

Tevens veroverde hij de leiderstrui. “Daarmee kom ik in een geheel nieuwe situatie terecht. Voor het eerst zal ik de leiderspositie verdedigen. Ik heb er vertrouwen in dat ik de Alto Espuma (10,6 km aan 3,9%, red) met de beteren over kan, en ik reken ook op een sterk team!” Meurisse heeft in het klassement een voorsprong van vier seconden op Adam De Vos, de nummer twee. Josef Černý staat derde op elf tellen.