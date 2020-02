Xandro Meurisse beste vluchter in Vuelta a Murcia vrijdag 14 februari 2020 om 16:47

Xandro Meurisse heeft de openingsetappe van de Vuelta a Murcia op zijn naam gezet. In de steile slotfase naar Caravaca de la Cruz was hij de beste van negen medevluchters, met wie hij de hele dag voorop had gereden. De Belg is tevens de eerste leider.

Op de eerste dag van de tweedaagse ronde werd over 177,6 kilometer gekoerst van badplaats Los Alcázares naar Caravaca de la Cruz. Onderweg kregen de renners drie beklimmingen voor de wielen geschoven: eerst de Alto del Cabezo de la Plata na 24,7 kilometer, dan de Alto de la Garapacha, de zwaarste van de drie, na 82,4 kilometer en tot slot de Alto de Quípar na 139 kilometer. Maar ook tot aan de finishplaats, gelegen op een heuvel, bleef de weg omhoog lopen.

Elf renners in de vroege vlucht

Elf renners schoven mee in de lange ontsnapping met daarbij ook de Nederlander Alex Molenaar en de Belg Xandro Meurisse. Samen met Nikita Stalnov, Lennard Kämna, Jefferson Cepeda, Héctor Carretero, Antonio Jesus Soto, Sergio Garcia, Thibault Guernalec, Josef Černý en Adam de Vos breidden zij hun voorsprong snel uit op weg naar de Alto de la Garapacha van eerste categorie, die de renners naar 824 meter hoogte bracht.

Na vijftig kilometer hadden de vluchters al meer dan zes minuten te pakken. Hoewel het peloton op de tweede klim weer wat tijd goedmaakte, liep de kopgroep in de afdaling juist weer uit. Na honderd kilometer waren de tijdsverschillen opgelopen naar zeven minuten en bij het ingaan van de laatste dertig kilometer gaf de tijdwaarneming zelfs elf minuten aan. Daarmee werd wel duidelijk dat de etappewinnaar vooraan moest worden gezocht.

Aanvallers versnellen slag om slinger

In de finale nam de onrust toe. Slag om slinger werd aangevallen vanuit de kopgroep, waarbij ook Kämna een duit in het zakje deed. De Duitser van BORA-hansgrohe reed enige tijd solo, maar kreeg even later gezelschap van Stalnov en de andere overgebleven vluchters. Met acht renners ging de kopgroep de laatste vijf kilometer in: Stalnov, Kämna, Carretero, Soto, Meurisse, Garcia, Guernalec en Černý.

Garcia probeerde samen met Soto weg te komen, waarna Meurisse weer versnelde. Toch kwam alles weer samen en moest de steile slotklim naar het Santuario de la Vera Cruz de beslissing brengen. Daar bleek Meurisse toch over de beste benen te beschikken. De Vos en Černý bleven nog het dichtst bij de Belg, die de etappezege wist veilig te stellen. Ook is de renner van Circus-Wanty Gobert de eerste leider in de Vuelta a Murcia.