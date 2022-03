Xandro Meurisse na tweede plaats in Tirreno: “Hierop kan ik voortbouwen”

Xandro Meurisse had natuurlijk liever gewonnen, maar ook zijn tweede plaats in de vijfde etappe van Tirreno-Adriatico was een opsteker. Voor de allrounder uit de ploeg van Alpecin-Fenix voelde zijn optreden als een bevestiging van zijn vorm.

Meurisse had eigenlijk zijn zinnen gezet op de vierde etappe, een zware rit met aankomst bergop op een klim van vier kilometer. “Gisteren was een ontgoocheling voor mij”, vertelde hij in gesprek met Het Nieuwsblad. Hij baalde vooral dat hij het werk van zijn ploeg voor hem niet kon belonen met een mooie uitslag. “Het is niet leuk om dan zo teleur te stellen, ik blokkeerde volledig op de slotklim. Het kopje zat niet goed en ik keek daarom ook wat op tegen vandaag.”

Zijn optreden in de rit naar Ferno maakte echter veel goed. De winst moest Meurisse weliswaar aan zijn medevluchter Warren Barguil laten, maar achter de Fransman reed hij sterk naar de tweede plaats. “Het is jammer dat ik op hem bots, een goede renner van een ploeg die goed draait”, concludeerde de 30-jarige renner. “Hier kan ik op verder bouwen, ik had dit nodig om te bevestigen dat de conditie zeker niet slecht is.”

Alpecin-Fenix heeft al een zege op zak met Tim Merlier, maar als het aan Meurisse ligt komt daar zondag in de laatste etappe door en rond San Benedetto del Tronto nog een succes bij. “Zondag hebben we nog een heel grote kans. We gaan er alles aan doen om Tim naar die tweede zege te loodsen”, zei hij tot slot.