Xandro Meurisse 13de: “Tevreden, maar had op meer gehoopt”

Ook Xandro Meurisse glipte mee in de vlucht van de dag. Maar toen de Van Aert en co. hun duivels ontbonden op de Mont Ventoux, moest de West-Vlaming de rol lossen. Hij hield wel goed stand en finishte alsnog 13de. “Er komen nog kansen”, hield hij er na afloop de moed in.

Met het verdwijnen van kopman Mathieu van der Poel in de Tour, krijgt Xandro Meurisse een vrije rol in de niet-sprintetappes. Vandaag greep de West-Vlaming zijn kans. Meurisse hield ook lang stand, maar toen Van Aert op de tweede beklimming van de Ventoux versnelde, moest ook hij de rol lossen.

Meurisse werd uiteindelijk 13de. Met Van Aert, Elissonde en Mollema bleven slechts drie renners uit de ontsnapping hem voor. De klimmer van Alpecin-Fenix was tevreden van zijn prestatie, maar had toch verwacht beter te doen. “Als je mee bent in zo’n ontsnapping, hoop je altijd op beter”, vertelde hij aan de microfoon van Sporza. “Maar het is wat het is. Ik heb er het beste van gemaakt. Maar er komen nog kansen. De Tour is nog niet gedaan. Ik probeer er mijn etappe(s) uit te kiezen. Dan weet je niet wat er nog uit de bus kan komen.”

Over Van Aert – overigens ex-ploegmaat van Meurisse – was de West-Vlaming lovend. “Iedereen weet wat hij kan. Wat hij vorig jaar kon, dat is niet weg. Hij startte met achterstand, maar als je vijf weken op lang op hoogte traint, dan kunnen je klimmersbenen niet weg zijn. Dit is sowieso een sterk nummer van hem, en uiteraard is hij de verdiende winnaar.”