Wout van Aert ziet lef beloond worden: “Aanvallen is nooit een nadeel” zaterdag 1 augustus 2020 om 19:05

Wout van Aert maakte zaterdag grote indruk door de Strade Bianche te winnen. Na twee eerdere derde plaatsen was het dan eindelijk raak voor de renner van Jumbo-Visma. “Als je hier al twee keer op het podium bent geëindigd, dan heb je natuurlijk vertrouwen in een overwinning.”

In het flashinterview na afloop doet de Vlaming uitgebreid zijn verhaal: “Het was een heel lange dag afzien. Ik denk dat niemand zich eerlijk gezegd goed voelde. De hitte maakte de wedstrijd heel zwaar. Ik focuste me vooral op hydrateren. Mede daardoor had ik nog wat over op het einde.”

Van Aert was vlak voor de laatste sector van de dag ten aanval getrokken, waarna hij het volhield tot de finish. De 25-jarige coureur had er bewust voor gekozen om nog voor de steile slotkilometer ten aanval te trekken. “Ook al zat er niet echt een renner bij ons waar ik bang voor moest zijn op de slotklim.”

“Maar aanval is de beste verdediging”, zo gaat hij verder. “In het verleden hebben we gezien dat dat vaak loont. Ik kwam met een kleine voorsprong op het steile gedeelte van de laatste strook. Daar werd het een man-tegen-mangevecht. Maar het werkte!”

Van Aert kan na zijn etappezege in de Tour de France nu weer een heel grote wedstrijd op zijn palmares bijschrijven. “Een overwinning in de Tour de France is heel groot, maar ook de Strade Bianche is een van de grootste wedstrijden om te winnen. Het was mijn doel om deze zege ooit op mijn palmares te zetten. Ik ben 25 jaar en het is me gelukt!”