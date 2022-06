Wout van Aert zegeviert na nagelbijtende finale in Critérium du Dauphiné

Wout van Aert heeft zijn tweede ritzege in het Critérium du Dauphiné 2022 te pakken. De geletruidrager versloeg in een sprint, na een razendspannende finale, Jordi Meeus met miniem verschil. Van Aert, die nu nog steviger aan de leiding gaat in het algemeen klassement, wist pas in de laatste honderd meter de vroege vluchters te passeren.

Sommige klassementsrenners hebben in de individuele tijdrit op dag vier een flinke tik gekregen. Voor hen is het zaak om de verloren tijd goed te maken in de resterende bergritten. Maar voor we de bergen induiken, stond er eerst nog een niet te onderschatten heuveletappe op het programma. Thizy-les-Bourgs was de startplaats, Chaintré de plek waar werd gefinisht. Onderweg stonden er vier gecategoriseerde hellingen op het menu, met twee klimmetjes in de laatste dertig kilometer. Eenmaal op de top van de Côte de Mont-Brison (1,8 km aan 4,8%) volgden er nog dertien vlakkere kilometers naar de streep.

Onstuimige openingsfase

In een dergelijke etappe is de eerste aanval van de dag vaak de goede, maar vandaag hadden heel wat renners zin om mee te gaan in de vroege vlucht. Zo was Rémi Cavagna zeer bedrijvig in de openingsfase, maar de Franse hardrijder werd tot twee keer bij de lurven gegrepen door het peloton. De grote groep reed vervolgens in gestrekte draf naar de eerste klim van de dag. Op de flanken van de Col des Ecorbans, een klim van derde categorie, kwam Jan Bakelants als eerste boven. De ervaren Belg van Intermarché-Wanty-Gobert besloot na de top door te rijden en kreeg assistentie van twee mede-aanvallers.

Bakelants, de deze week al zeer actieve Oostenrijker Sebastian Schönberger (B&B Hotels-KTM) en de Fransman Fabien Doubey (TotalEnergies) profiteerden optimaal van een adempauze in het peloton en zo groeide de voorsprong van de drie koplopers al snel richting de twee minuten. Tussen de kopgroep en het peloton in zwommen nog twee tegenaanvallers. Bergkoning Pierre Rolland was namelijk in de tegenaanval te gaan, samen met zijn landgenoot Benjamin Thomas. De twee Fransen moesten even diep in hun reserves tastten, maar wisten na verloop van tijd aan te sluiten. Een kopgroep van vijf was geboren.

Bergkoning Rolland heeft buit binnen

De vijf koplopers begonnen niet veel later aan de zwaarste klim van de dag, de Côte de Dun (4,9 km aan 6,8%) van tweede categorie. Bergkoning Rolland kwam niet geheel verrassend als eerste boven en wist zich zo weer te verzekeren van de nodige bergpunten. Opdracht volbracht, moet Rolland hebben gedacht, en dus liet de ervaren Fransman zich weer uitzakken naar het peloton. Schönberger, Doubey, Thomas en Bakelants reden wel gewoon door en begonnen met een voorsprong van zo’n anderhalve minuut aan de laatste zeventig kilometer. In het peloton kreeg Jumbo-Visma intussen steun van de mannen van BikeExchange-Jayco.

De Australische formatie zag vandaag een laatste mogelijkheid om met Dylan Groenewegen voor de zege te sprinten en nam dus zijn verantwoordelijkheid in de achtervolging op de vier koplopers. Het peloton werd halverwege de etappe nog opgeschrikt door een valpartij van Enric Mas, maar de klassementskopman van Movistar kon zijn weg vervolgen en zijn plaats weer innemen in het peloton. Mas moest wel even een bezoekje brengen aan de ronde-arts om de nodige schaaf- en vleeswonden te ontsmetten. De koplopers bleven intussen goed ronddraaien en probeerden hun voorgift met hand en tand te verdedigen.

Groenewegen moet passen, vluchters houden knap stand

In het peloton was het, niet voor het eerst deze week, alle hens aan dek. De vier vluchters hielden namelijk bijzonder goed stand. Met nog twintig kilometer op de teller bedroeg de voorsprong nog altijd anderhalve minuut, maar de koplopers moesten nog wel de Côte de Mont-Brison (1,8 km aan 4,8%) zien te overleven. Op dit slotklimmetje, met de top op goed twaalf kilometer van de meet, trok Jumbo-Visma stevig door. De Nederlandse formatie wist zo een flinke hap af te doen van de voorsprong en, misschien nog wel belangrijker, Groenewegen te lossen. De sprinttroef van BikeExchange-Jayco kon het tempo niet meer aan.

Het kopwerk van de mannen van BikeExchange-Jayco bleek dus nogmaals verspilde moeite, aangezien Groenewegen er niet meer in slaagde om nog terug te keren. De koplopers waren intussen begonnen aan de laatste vijf kilometer en dat deden ze met een toch wel mooie voorgift van een halve minuut. Kruijswijk en Benoot trokken zich in het peloton binnenstebuiten voor kopman Van Aert, maar ze kwamen geen sikkepit dichter. De vier vluchters hadden duidelijk goed gedoseerd en dus werd het opnieuw een dubbeltje op zijn kant tussen de koplopers en de nog aanwezige sprinters.

Bij het ingaan van de laatste kilometer was het verschil nog tien seconden, maar net op dat moment begonnen de koplopers naar elkaar te kijken. Thomas rook het gevaar en ging dan ook aan op ruim vierhonderd meter van de streep. De Franse hardrijder van Cofidis trok zo de sprint op gang, maar de streep bleek net iets te ver te liggen voor Thomas en zijn medevluchters. Vanuit de achtergrond kwam Van Aert, na goed voorbereidend werk van zijn ploeggenoten, opzetten en de Belg wist met een bijzonder lange sprint landgenoot Jordi Meeus nipt van zich te houden. Ethan Hayter moest genoegen nemen met de derde plek.