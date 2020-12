Wout van Aert wint voor het eerst de Kristallen Fiets

De Kristallen Fiets 2020 is voor Wout van Aert. De veelwinnaar van Jumbo-Visma is daarmee uitgeroepen tot beste Belgische wielrenner van het jaar. Hij wordt daarmee beloond voor zijn topjaar, waarin hij onder meer Strade Bianche, Milaan-San Remo en twee ritten in de Tour de France won.

Het is de eerste keer dat Van Aert de Kristallen Fiets-trofee in ontvangst mag nemen. Vorig jaar ging de prijs, in het leven geroepen door Het Laatste Nieuws, nog naar Remco Evenepoel.

Vanwege de coronacrisis werd er geen gala georganieerd, maar een hele ‘Kristallen Week’. Eerder deze week werden Tim Declercq (Kristallen Zweetdruppel), Thibau Nys (Jongere van het Jaar), Allan Peiper (Ploegleider van het Jaar) en Lotte Kopecky (Kristallen Fiets voor vrouwen) al beloond voor hun topseizoen.