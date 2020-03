Wout van Aert: “We passen ons aan, maar het is mentaal niet gemakkelijk”

Het coronavirus tiert welig. Met als gevolg dat ook teams en renners voortdurend hun planning moeten aanpassen. “Er zijn ergere dingen in de wereld dan af en toe wat plannen moeten wijzigen”, zegt Wout van Aert. “Maar toch: koersen worden dikwijls ook mentaal gewonnen en daar hangt de voorbereiding aan vast. Die last minute moeten omgooien, is als topsporter niet gemakkelijk.”

Het was in een gesprek met VTM-nieuws dat de kopman van Jumbo Visma onder meer over de dubbele tegenslag van de voorbije dagen vertelt. “De Strade Bianche was een doel. Nadat ik er de voorbije twee jaar al op het podium haalde, had ik er mijn zinnen op gezet. De afgelasting was een eerste tegenvaller. Vervolgens draaiden we de knop om richting Parijs-Nice: met Mike Teunissen, Amund Grøndahl Jansen en ikzelf zouden drie renners van het klassieke voorjaar aan de selectie toegevoegd worden. Ik keek er naar uit, maar het werd een nieuwe opdoffer.”

Van Aert toont begrip voor de genomen beslissing van Jumbo Visma om uit de Franse rittenkoers weg te blijven. “Ik ben zelf te weinig op de hoogte van de gevaren. Natuurlijk zou ik liefst koersen, maar ik ben vooral ook blij dat de ploegleiding het niet blind aanpakt en de gevaren aanschouwt. We willen immers niet ergens vast komen te zitten. Een quarantaine zou ons voorjaar pas echt hypothekeren. Daarom ook dat ik de beslissingen van de ploeg respecteer.”

Van Aert traint nu in het Spaanse Girona, samen met Maarten Wynants. Als alles verder wel normaal verloopt, neemt hij er een paar kleinere eendagskoersen bij in de aanloop naar de belangrijke veertiendaagse met E3 BinckBank, Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. “Of ik vrees voor de topklassieker in eigen land? Ik denk dat eendagskoersen nog iets anders is dan rittenkoersen waar je in hotels slaapt. Ik probeer in elk geval de moraal hoog te houden.”

Want dat voortdurend wijzigen van de planning is mentaal niet altijd even gemakkelijk, geeft Van Aert toe. “Natuurlijk zijn er veel ergere dingen dan dat.Maar toch: koersen worden dikwijls ook mentaal gewonnen en daar hangt een voorbereiding aan vast. Die last minute moeten omgooien, is als topsporter niet gemakkelijk. Wat dat betreft hebben de jongens die deze week Parijs-Nice rijden een streepje voor.”