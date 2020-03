Jumbo-Visma voegt twee Belgische voorjaarskoersen toe aan programma dinsdag 10 maart 2020 om 08:33

Jumbo-Visma zal ook van start gaan in Nokere Koerse en de Bredene Koksijde Classic. Het Nieuwsblad schrijft dat er een akkoord is bereikt met de organisatoren van beide wedstrijden.

Het houdt in dat Wout van Aert en kompanen volgende week drie dagen op rij zal koersen ter voorbereiding op de Vlaamse topklassiekers: op woensdag 18 maart in Nokere Koerse, donderdag 19 maart in het Noord-Franse Denain en vrijdag 20 maart in Bredene-Koksijde.

Van Aert traint momenteel in het Spaanse Girona in gezelschap van ploegmaat Maarten Wynants. Hij stond aanvankelijk op papier voor Parijs-Nice, maar de Nederlandse WorldTour-ploeg besloot deze koers uit hun programma te schrappen in verband met het coronavirus.