Wout van Aert: “Voorbereiding op mijn grote doelen verloopt vooralsnog vlekkeloos”

Wout van Aert verlaat Groot-Brittannië met een grote glimlach. Op de slotdag van de Tour of Britain wist de Belgisch kampioen van Jumbo-Visma een dubbelslag te slaan: dankzij zijn vierde ritzege trok hij ook de eindoverwinning naar zich toe in de rittenkoers. “Deze wedstrijd is op meer uitgedraaid dan ik had durven dromen”, vertelt Van Aert.

“Ik ben aan deze wedstrijd gestart met het WK en ook Parijs-Roubaix in mijn achterhoofd. In de afgelopen acht etappes hebben we onder perfecte omstandigheden kunnen toewerken naar de wedstrijden van de komende weken. De ronde is voor ons in alle opzichten een prima wedstrijd geweest. Een mooi parcours dat vele overeenkomsten kent met het parcours van het WK in Vlaanderen. De voorbereiding op mijn volgende grote doelen verloopt vooralsnog vlekkeloos”, zegt hij.

Anticiperen

De slotrit naar Aberdeen draaide uit op een massasprint, waarin hij met overmacht André Greipel en Mark Cavendish klopte. “Ik ben trots dat ik het heb kunnen afmaken”, aldus Van Aert. “Na het beulswerk van de jongens was ik het aan hun verplicht om de overwinning binnen te halen. Ik koos bewust het wiel van Mark Cavendish in de slotkilometer. Vervolgens werd ik een beetje verrast door het vroege aangaan van Greipel, maar gelukkig kon ik anticiperen en hem in de laatste meters verschalken.”

Omdat Ethan Hayter geen bonificatieseconden sprokkelde, is Van Aert ook de eindwinnaar. Op de erelijst is hij de opvolger van… Mathieu van der Poel. “Het is fantastisch om ook het algemeen klassement te winnen. Ik zag op de streep dat Ethan niet op de eerste rij zat. Het is mooi dat het vandaag precies de goede kant op is gevallen”, zegt de WK-favoriet.