Wout van Aert voor start: “Eerder gesloten koers door tegenwind in finale”

Wout van Aert verwacht eerder een gesloten koers, gegeven de tegenwind in de finale. De Belg van Jumbo-Visma gaf in een interview voor de start ook aan dat hij denkt dat zijn ploeg nog zal moeten groeien gezien hun nieuwe samenstelling in de klassiekers.

“Het was na mijn hoogtestage nodig om nog eens goed diep te gaan in de verkenning vrijdag. Ik doe dat altijd voor de koers, dat was een goeie training”, aldus Van Aert. Over het koersverloop is de Belgische renner voorzichtig. “Dat is moeilijk in te schatten. Er is wel wat wind vandaag, dat is niet echt in het voordeel om de koers vroeg open te breken.”

“In de finale staat er ook wat tegenwind, het kan dus een gesloten koers worden. Ik heb nog geen koers gereden, dus het is moeilijk in te schatten voor mij”, vertelde de Belg.

De renner van Jumbo-Visma staat vandaag aan de start met twee nieuwe ploegmaten, Tiesj Benoot en Tosh Van der Sande. Christophe Laporte, ook een nieuwkomer, staat vandaag niet aan de start. “Het is de eerste koers samen met die nieuwe jongens, we zullen er dus zeker nog in moeten groeien. Ik hoop dat vandaag daar een mooie start voor kan zijn.”