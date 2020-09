Wout van Aert volle bak in de klimtijdrit? “Dat is wel het plan” zaterdag 19 september 2020 om 09:58

Jumbo-Visma heeft op papier meerdere favorieten voor twintigste etappe van de Tour de France, een klimtijdrit naar La Planche des Belles Filles. Een van hen is Wout van Aert. De tweevoudige ritwinnaar, die in Koksijde zijn nationale titel met succes verdedigde, gaat volle bak rijden.

“Dat is wel het plan. Het is geen kwestie van mogen, want zulke beslissingen nemen we samen en in samenspraak met elkaar. Hij ziet het zitten en wij ook. Hij gaat ervoor”, laat Mathieu Heijboer, Head of Performance bij Jumbo-Visma, weten aan In het Wiel. Maar kan Van Aert ook winnen? “Het wordt moeilijk. Een Primož die voluit rijdt, of een Wout die voluit rijdt… daar zit nog wel een verschil tussen. Dus hij zal wel een buffertje moeten hebben als hij aan de voet van La Planche des Belles Filles komt, ik denk tussen de 40 en 45 seconden.”

Heijboer ziet ook Tom Dumoulin heel ver komen, top tien en ook top vijf wel. “We hebben veel tijd en energie in het tijdrijden gestoken, in de winter al voordat we wisten wat ons allemaal stond te gebeuren met corona. Maar hij zit supergoed op zijn fiets en heeft er veel vertrouwen in. Wel is het voor het eerst in een lange tijd dat hij zo’n inspanning gaat doen op de tijdritfiets. Hij geeft zelf aan dat hij niet de beste Tom is die hij kan zijn. Hij heeft nog niet de hoogvorm die hij nodig heeft om te kunnen winnen, maar het is natuurlijk wel een fenomenale tijdrijder.”

‘We hebben de beste Primož in de Tour’

Veel ogen zijn natuurlijk ook gericht op Primož Roglič, die op La Planche des Belles Filles zijn gele klus kan klaren. Het verschil tussen de Sloveen en de nummer twee Tadej Pogačar bedraagt 57 seconden. “Het is een oncomfortabele voorsprong als je gaat denken in termen van pech of wat dan ook. Maar als ze allebei van pech bespaard blijven, dan zien we het wel met vertrouwen tegemoet. We kijken in dat opzicht vooral naar onszelf. En we hebben de beste Primož die we kennen in deze Tour.”