Wout van Aert vijfde bij rentree: “Tevreden dat ik mezelf weer kon tonen” vrijdag 27 december 2019 om 17:20

Wout van Aert deed het met zijn vijfde plek in de Azencross van Loenhout beter dan hij had durven hopen. Vijf maanden na zijn zware valpartij in de Tour de France vierde hij vandaag zijn rentree. “Ik heb mezelf zeker verbaasd.”

“Het deed heel veel deugd om weer te kunnen crossen, ik heb echt genoten vandaag”, vertelde Van Aert na afloop in het flashinterview. “Het publiek was superleuk. Ik heb mezelf kunnen tonen ook, dus ik ben enorm tevreden.” De renner van Jumbo-Visma maakte meteen indruk door na een snelle start als allereerste het veld in te duiken. “Dat ben ik nog niet verleerd gelukkig. Met dit parcours was het handig om goed weg te zijn en zo kon ik direct een keer op kop rijden. Ik denk dat ik het publiek direct waar voor zijn geld heb kunnen geven!”

Van Aert had weinig last meer van de gevolgen van zijn val in de Tour de France. “In de tweede helft had ik misschien een beetje last van mijn rechterheup, maar eigenlijk ging het heel goed. Er waren toch ook verraderlijke stukken waar ik moest afstappen en er toch wat impact op mijn rechterbeen kwam, en dat ging eigenlijk vlot. Dus het voelde goed en ik hoop dat ik de komende dagen zo verder kan.” Zijn vijfde plek aan de finish was beter dan verwacht. “Nee, dat had ik echt niet durven hopen. Ik heb mezelf zeker verbaasd.”

Finale rijden

“Het is natuurlijk heel mooi om vanuit hier verder te kunnen bouwen. In de laatste ronden was het ook nog een strijd in ons groepje (om de vierde plaats, red). Mooi dat ik zo toch direct een finale kon rijden. Ik moet ook Tim Merlier bedanken die me nog even op sleeptouw nam in het laatste stuk. Leuk om meteen samen over de finish te rijden.” Over acht dagen, in de Cyclocross Gullegem, zien we Van Aert opnieuw in actie. Een week later rijdt hij in Antwerpen het Belgisch kampioenschap veldrijden. “Daarna moet ik kijken hoe het gaat.”

Op 2 februari staat in het Zwitserse Dübendorf het wereldkampioenschap cross op de kalender. Het is nog ongewis of Van Aert, die vanaf 2016 drie seizoenen op rij de wereldtitel opstreek, daarbij is. “Het WK is een heel mooie cross, maar gezien de resultaten die ik daar al heb behaald moet ik er niet naartoe gaan om slechts mee te rijden. Dan wil ik eigenlijk enkel gaan als ik er kan presteren. Als we dat na het BK mogelijk achten, maken we een planning om ook daar zo goed mogelijk te zijn.”

Voorlopig crossprogramma Wout van Aert

Cyclocross Gullegem (4 januari)

BK Antwerpen (12 januari)

WK Dübendorf (2 februari)*

*nog onzeker