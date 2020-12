Wout van Aert verkozen tot Belgisch Sportman van het Jaar

Wout van Aert is in België verkozen tot Sportman van het Jaar. De renner van Jumbo-Visma liet in de verkiezing Remco Evenepoel, die vorig jaar de jongste winnaar werd van de titel, en voetballer Romelu Lukaku achter zich.

Van Aert, die afgelopen seizoen Milaan-San Remo, Strade Bianche en twee Touretappes achter zijn naam zette en tweede werd op het WK wielrennen in Imola, kreeg van de jury 1049 punten. Daarmee had hij een ruime voorsprong op Lukaku (526) en Evenepoel (441). “Ik ben enorm trots op deze trofee. Het was een bijzonder jaar. Zonder andere prijzen tekort te doen, denk ik wel dat ik mag zeggen dat dit de grootste prijs is die je kan pakken als sporter.”

