Wout van Aert verkent donderdag parcours Parijs-Roubaix

Wout van Aert beleefde afgelopen zondag een teleurstellend WK voor eigen volk, maar in Parijs-Roubaix zal de renner uit zijn op eerherstel. Van Aert zal aankomende donderdag, drie dagen voor de Helleklassieker, het parcours nog eens grondig verkennen.

Voor Van Aert staat er dit seizoen met Parijs-Roubaix nog één wedstrijd op het programma. Donderdag verkent hij samen met zijn ploegmakkers van Jumbo-Visma het parcours, zo meldt Het Nieuwsblad. Van Aert ging op 1 september ook al op pad om de belangrijkste stroken in en rond Roubaix te verkennen, toen in het gezelschap van ploegmaat Pascal Eenkhoorn.

Van Aert kan zich opmaken voor een natte uitgave van Parijs-Roubaix. Volgens de laatste weersvoorspellingen zal het zondag gaan regenen in Roubaix en omgeving. In de vroege ochtenduren blijft het droog, maar vanaf 9.00 uur neemt de kans op neerslag flink toe. Er zal zondag tussen de 15 en 20 millimeter regen vallen en met name in de middag lijken de hemelsluizen open te gaan.

Van Aert stond al twee keer eerder aan de start van Parijs-Roubaix. In 2018 werd hij als debutant, in het tenue van Vérandas Willems-Crelan, dertiende. Een jaar later kwam hij niet verder dan een 22ste plaats, maar kende hij onderweg de nodige pech. Van Aert wist zich vervolgens nog wel terug te knokken in koers, maar op een gegeven moment ging het licht uit. Vorig jaar ging de wedstrijd vanwege de coronapandemie niet door.