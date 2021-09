Eindelijk weer een natte editie van Parijs-Roubaix? Regen voorspeld in Noord-Frankrijk

Het is de droom van veel wielerliefhebbers: een natte Parijs-Roubaix. De kans dat we komende zondag getrakteerd worden op een modderfestijn, is zeker niet uitgesloten. De 118e editie van de Helleklassieker lijkt zowaar een natte uitgave te worden, gezien de laatste weersvoorspellingen.

Volgens de belangrijkste meetstations zal het zondag gaan regenen in Roubaix en omgeving. In de ochtenduren blijft het droog, maar vanaf 9.00 uur neemt de kans op neerslag flink toe. Er zal zondag tussen de 15 en 20 millimeter regen vallen en met name in de middag lijken de hemelsluizen open te gaan. De temperatuur schommelt zo rond de zeventien graden Celsius, de wind komt met kracht 4 à 5 uit zuidoostelijke richting.

Voor de laatste natte editie van Parijs-Roubaix moeten we terug naar 2002. Toen maakte de wielerwereld kennis met een nog piepjonge Tom Boonen, die in zijn eerste Parijs-Roubaix voor profs meteen zijn toenmalige kopman George Hincapie wist te overvleugelen en als derde de wielerbaan van Roubaix wist te bereiken. De zege ging dat jaar naar een landgenoot van Boonen. Johan Museeuw won na een straffe solo voor de derde en laatste keer in Roubaix, na eerdere overwinningen in 1996 en 2000.

Knaven zegeviert na een natte Parijs-Roubaix - foto: Cor Vos foto: Cor Vos

Ook de editie van 2001 staat nog op het netvlies van de wielerliefhebber. Exact twintig jaar geleden werden de renners ook ‘getrakteerd’ op een natte Parijs-Roubaix. Servais Knaven wist toen in helse omstandigheden de grootste overwinning uit zijn carrière te boeken. Knaven, besmeurd en getekend door de inspanningen, bleef na een solo Museeuw en de sterke Let en toenmalige wereldkampioen Romāns Vainšteins voor.

De vraag is wel of we zondag dergelijke taferelen te zien zullen krijgen. In het verleden werd er namelijk wel vaker een natte Parijs-Roubaix voorspeld, maar bleef het op de zondag zelf (relatief) droog. De vrouwen lijken zich overigens te mogen opmaken voor een droge Parijs-Roubaix. Volgens de laatste weersvoorspellingen blijft het komende zaterdag namelijk wel droog.