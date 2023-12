woensdag 27 december 2023 om 13:50

Wout van Aert topfavoriet voor Heusden-Zolder? “Kijk vooral naar Iserbyt en Nieuwenhuis”

Video Zonder Mathieu van der Poel en Tom Pidcock zijn alle ogen tijdens de Superprestige-manche van Heusden-Zolder woensdagmiddag op Wout van Aert gericht. De Belg van Jumbo-Visma denkt ook dat de buitenwereld hem als topfavoriet ziet voor de zege, maar durft dat zelf niet hardop uit te spreken. “Al hoop ikzelf ook mee te kunnen doen voor winst”, zegt hij voor de camera van WielerFlits.

Dat de wereldkampioen met zijn ongeslagen status er niet bij is in Heusden-Zolder, gaat volgens Van Aert in ieder geval voor een andere wedstrijd zorgen. “Naar wie ik kijk? Eli Iserbyt heeft met in Antwerpen toch wel verbaasd op een snel parcours. Hem verwacht ik zeker. Hij zal iemand zijn die moeilijk te lossen is. Joris Nieuwenhuis is in vorm. Die twee misschien het meeste.”