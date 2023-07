Wout van Aert spaarde de benen: “Ik kon niet zoveel bijdragen vandaag”

Video

Wout van Aert stond na afloop van de dertiende rit de pers kort te woord. De Belg gaf aan dat de rit volgens plan is verlopen. "Ik kon zelf niet zoveel bijdragen vandaag."

“Het was al snel duidelijk dat UAE de controle over de koers wilde nemen. We reden in een rotvaart naar de klim, waarna ik de benen heb gespaard voor de ritten die nog komen gaan. In principe is het ook aan Sepp Kuss en Wilco Kelderman om zo lang mogelijk bij ze te blijven”, aldus de Belg, die als 131ste over de streep reed.

Tot slot wilde Van Aert nog iets kwijt over de afdaling van de Grand Colombier na de rit: “Als er een paar duizend mensen op die berg staan en je moet nog naar beneden, is dat niet altijd even veilig. Al die mensen willen ook naar beneden en hebben niet altijd oog voor de renners die aan het afdalen zijn. Als er hekken staan, zou het een stuk veiliger zijn.”