Wout van Aert snelt naar de zege in openingsrit Critérium du Dauphiné

Wout van Aert heeft de eerste etappe in het Critérium du Dauphiné 2022 op zijn naam geschreven. De Belgische kampioen van Jumbo-Visma bleek in Beauchastel de snelste in een sprint van een omvangrijke groep, voor Ethan Hayter en Sean Quinn. Van Aert is uiteraard ook de eerste leider in de Franse rittenkoers.

De 74ste editie van het Critérium du Dauphiné begon met een ruim 190 kilometer lange etappe door het departement Ardèche. Vanuit startplaats La Voulte-sur Rhône ging het over zeer heuvelachtige wegen, en over de Col de Leyrisse (9,9 km aan 4,2%) en de Côte des Baraques (3,3 km aan 6,6%), naar een plaatselijke omloop rond het kleine plaatsje Beauchastel, zo’n tien kilometer ten zuidwesten van de stad Valence. Met de Côte du Chambon de Bavas (4,7 km aan 5,2%) en de Col du Moulin à Vent (3,4 km aan 4,8%) volgden nog twee potentiële scherprechters. Een massasprint was met andere woorden geen sinecure.

Rolland, Huys en Bouet in de aanval

Nog voor de Dauphiné officieel begonnen was, lag Imanol Erviti al op de grond. De ervaren Spanjaard van Movistar viel in de neutralisatie en had medische hulp nodig. Door zijn oponthoud werd ook de start van de openingsrit korte tijd uitgesteld. Nadat Erviti was aangesloten, ging de 192 kilometer lange rit naar Beauchastel van start en was het wachten op de vlucht van de dag. Die werd na enig aandringen gevormd door Pierre Rolland (B&B Hotels-KTM), Laurens Huys (Intermarché-Wanty-Gobert) en Maxime Bouet (Arkéa-Samsic). Het peloton liet begaan en zo liep het verschil al snel op tot ruim drie minuten.

Voor twee renners kwam er al vroeg een einde aan het Critérium du Dauphiné. Niklas Märkl, de Duitser van Team DSM, kon na een val in de eerste kilometers zijn weg niet meer vervolgen. Niet veel later moest ook Erviti in de remmen knijpen: de coureur van Movistar had toch te veel last van zijn valpartij in de neutralisatie. Rolland was intussen met totaal andere dingen bezig: de ervaren Franse klimmer had zijn zinnen gezet op de allereerste bergtrui in deze Dauphiné. De ancien van B&B Hotels-KTM greep op de top van de Col de Leyrisse de volle buit en kwam ook als eerste boven op de Côte des Baraques en Côte du Chambon de Bavas.

Jumbo-Visma en BikeExchange op kop van het peloton

De 35-jarige Rolland was na de doorkomst op de top van de Côte du Chambon de Bavas zeker van de bergtrui. De ritzege leek een brug te ver voor Rolland en zijn medevluchters, aangezien er in het peloton flink werd doorgereden door Jumbo-Visma en BikeExchange-Jayco. De Nederlandse formatie had snode sprintplannen met Wout van Aert, de Australische ploeg trok vandaag de kaart van Dylan Groenewegen. Dit was slecht nieuws voor de vluchters: de voorsprong van Rolland, Huys en Bouet werd namelijk steeds kleiner. Met nog tachtig kilometer te gaan was het verschil nog maar twee minuten.

De drie koplopers waren met andere woorden een vogel voor de spreekwoordelijke kat, maar het peloton liet de vluchters nog wat spartelen op weg naar de finish. De voorsprong bedroeg aan de voet van de laatste passage van de Côte du Chambon de Bavas en Col du Moulin à Vent nog altijd twee minuten, maar voor het peloton was dit het begin van de echte finale. Trek-Segafredo en Jumbo-Visma verhoogden het tempo in dienst van hun sprinters, maar vooral ook om de écht rappe mannen – met Groenewegen en Phil Bauhaus voorop – overboord te gooien. Achterin het peloton stond de deur plots wagenwijd open.

Sprinters moeten passen op Côte du Chambon de Bavas

Het tempo bleek al snel te hoog te liggen voor Matthew Walls, de rappe man van BORA-hansgrohe, en ook Groenewegen en Bauhaus zagen sterretjes in een poging om te overleven. Groenewegen stribbelde aanvankelijk nog wel tegen, maar moest op bijna twee kilometer van de top dan toch de rol lossen, niet veel later gevolgd door Bauhaus, Luca Mozzato en Juan Sebastián Molano. Van Aert zag het allemaal graag gebeuren: de Belgische kampioen zag steeds meer (potentiële) rivalen voor de ritzege afhaken. Rolland en Huys reden intussen nog altijd voorop en het was de Fransman die nog wat extra bergpunten wist te pakken.

Het verschil met het inmiddels flink uitgedunde peloton was inmiddels geslonken tot goed twintig seconden en op de Col du Moulin à Vent kwam er een einde aan het avontuur van Rolland en Huys. Dit bleek voor veel renners het sein om aan de boom te schudden, maar deze vluchtpogingen werden vrijwel meteen in de kiem gesmoord. Mikkel Honoré trok vervolgens ten strijde en de Deense hardrijder van Quick-Step Alpha Vinyl kreeg wel wat ruimte van INEOS Grenadiers, dat inmiddels de controle had overgenomen in het peloton. En Groenewegen? Die werd in de achtergrond op sleeptouw genomen door zijn ploegmaats.

Groenewegen komt er niet meer bij, Van Aert maakt status waar

De Nederlandse sprinter had de hoop nog niet opgegeven, maar bleef met zijn ploeggenoten hangen op ruim een minuut van de eerste groep. Dit leek een onoverbrugbare kloof, ook al omdat ze bij INEOS niet van plan waren om de benen stil te houden. De Britse sterrenformatie zag een uitgelezen kans om met Ethan Hayter voor de zege te sprinten, trok voor door in de afdaling en leek zo Groenewegen een hak te zetten. BikeExchange-Jayco, de ploeg van de Nederlander, kreeg in de achtergrond echter wel steun van Bahrain Victorious en UAE Emirates. Zo werd het verschil toch weer kleiner.

De groep-Groenewegen leek de scheve situatie dan toch nog recht te zetten bij het ingaan van de laatste vijftien kilometer, maar BikeExchange-Jayco bleek toch niet bij machte om het laatste gaatje te dichten. De winnaar zat met andere woorden in de eerste groep. Rémi Cavagna probeerde de sprinters nog te verrassen met een aanval in de laatste twee kilometer, maar de Franse hardrijder raakte niet weg. Een sprint moest vervolgens beslissen over ritwinst. Hayter ging als eerste aan, maar de Brit werd vakkundig geremonteerd door Van Aert. De Belgische kampioen won ogenschijnlijk eenvoudig zijn eerste koers na een hoogtestage in de Sierra Nevada.

Van Aert boekte in Beauchastel zijn vierde zege van het seizoen. De renner van Jumbo-Visma zal maandag in de gele leiderstrui beginnen aan de tweede etappe naar Brives-Charensac. Op papier lijkt dit opnieuw een uitgelezen mogelijkheid voor Van Aert om voor de ritzege te gaan, met meerdere lastige beklimmingen onderweg en een vlakkere finale.