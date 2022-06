Team DSM ziet Märkl meteen opgeven in Dauphiné, ook Erviti stapt af

Voor Niklas Märkl heeft het Critérium du Dauphiné slechts dertien kilometer geduurd. De Duitser van Team DSM stapte kort na de start van de openingsetappe in La Voulte-sur-Rhône uit de wedstrijd als gevolg van een valpartij.

De 23-jarige Märkl reed vorige week nog de Tour of Norway uit (hij werd 45ste in het eindklassement, red.), maar kwam vroeg in de openingsrit van de Dauphiné ten val en kon zijn weg niet vervolgen. Hij is daarmee de eerste uitvaller in de Franse WorldTour-ronde.

Nog voor de Dauphiné officieel begonnen was, lag ook Imanol Erviti al op de grond. De ervaren Spanjaard van Movistar viel in de neutralisatie en had medische hulp nodig. Door zijn oponthoud werd ook de start van etappe 1 korte tijd uitgesteld. Nadat Erviti was aangesloten, ging de 192 kilometer lange rit naar Beauchastel van start.

Update 11.28 uur – Ook Erviti stapt af

Niet alleen Niklas Märkl heeft opgegeven in de eerste etappe van de Dauphiné, ook Imanol Erviti is afgestapt. Hij heeft te veel last van zijn vroege valpartij in de neutralisatie. Movistar laat weten dat Erviti naar het ziekenhuis van Valence gaat om behandeld te worden. De exacte schade is nog niet bekend.