Wout van Aert tevreden na Omloop Het Nieuwsblad: “Maar het kan beter”

Video Wout van Aert kwam zaterdag juichend over de streep in de Omloop Het Nieuwsblad. Dat was niet omdat hij zelf won, maar omdat zijn ploeggenoot Jan Tratnik de zege pakte. Zelf was Van Aert wel de snelste van het peloton, waardoor hij als nummer drie mee het podium op mocht. Na afloop stond hij met een ‘superblij gevoel’ onder meer WielerFlits te woord.

“Ik ben wel tevreden met mijn eigen gevoel, maar ik denk dat het nog wel dat het een stuk beter kan”, zei Van Aert onder meer. “Ik zat wel een paar keer op de limiet. Vooral op de Berendries en de Muur was het echt afzien. Daar kan nog progressie geboekt worden, maar ik heb een heel mooie koers gereden en me geamuseerd. Ik ben superblij hoe we het als ploeg hebben kunnen oplossen.”

“Het was een goede dag en het is heel mooi dat we het af konden maken”, zei Van Aert ook nog bij Cycling Pro Net. De renner van Visma | Lease a Bike reed lange tijd voorop met Arnaud De Lie, Toms Skujins, Tom Pidcock en zijn ploeggenoten Christophe Laporte en Matteo Jorgenson. In de finale kwam alles echter weer bij elkaar. “Er was geen paniek op dat moment. De jongens kwamen terug, maar behalve Eduardo (Affini, red.) zat iedereen nog in de eerste groep. Met veel renners voorin hadden we een voordeel. We schakelden snel om naar een ander plan en vielen opnieuw aan. Dit maakt me het meest trots: hoe goed we elkaar begrijpen tijdens de koers.”

De aanval van Tratnik kwam niet als een verrassing voor Van Aert. “Het was het juiste moment om aan te vallen. Het zou vanaf dat punt heel moeilijk zijn geweest om het te controleren. En met jongens als De Lie was ik niet honderd procent zeker dat ik de sprint kon winnen. Het was de beste tactiek om offensief te blijven koersen.”

Van Aert mikt dit voorjaar vooral op de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. In het verleden kwam het nog nooit voor dat de winnaar van de Omloop ook de Ronde won. “Ik begin nu te geloven in die statistiek”, lachte Van Aert. “Als ik wél gewonnen had, had ik het tegendeel willen bewijzen. Maar ik hoop nu dat je gelijk hebt.