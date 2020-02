Wout van Aert popelt: “Ik denk dat ik in orde ben”

Wout van Aert is klaar voor zijn eerste wedstrijd van zijn wegseizoen, Omloop Het Nieuwsblad. Meer zelfs, hij popelt van ongeduld. “Op training voel ik mij prima. Ik sta op dit moment sowieso verder dan ik gehoopt had. Het is nu afwachten of het ook in competitie zo goed gaat.”

Het was dinsdag, toen Wout van Aert op de vulkaan El Teide, op Tenerife, de vraag kreeg om zijn wegseizoen een weekje vroeger aan te vatten. “Omdat er bij de ploegleiding toen al een soort vrees was dat een of meerdere Italiaanse wedstrijden afgelast zouden kunnen worden. En omdat ze niet wilden dat ik in dat geval pas met de E3 Harelbeke mijn eerste wedstrijd zou rijden. Toegegeven, ik had zelf niet ingeschat dat het met dat coronavirus zo’n vaart zou lopen”, vertelde Van Aert deze namiddag op de persconferentie in Gent. “Maar de angst voor afgelasting lijkt nu toch niet ongegrond. Dus is het echt wel een goede zet geweest.”

Twee kilo minder

Lang heeft Van Aert niet getwijfeld. “Die switch maken om te starten in de Omloop was niet zo moeilijk, nee. Het was wellicht nog lastiger geweest om vanuit mijn luie zetel naar de koers te moeten kijken. Zodra de beslissing definitief was, heb ik snel de knop omgedraaid. Ik kijk er gewoon hard naar uit.”

Na zijn laatste veldrit, die hij overigens winnend afsloot, trok Van Aert naar de Teide voor een hoogtestage. Doel: twee kilo spiermassa kwijtspelen en nog beter worden in functie van zijn wegseizoen. “Ik ben geslaagd in mijn opzet”, klonk het enthousiast. “Die kilo’s zijn er af en conditioneel denk ik wel dat alles goed zit. Tenminste, op training toch. Wat dat zal geven in koers, is afwachten. Mijn ervaring van vorig jaar – toen in de aanloop naar de Dauphiné – is dat er snel profijt volgt, maar dat het toch een paar weekjes wachten is op het grootste rendement.”

KOM

Dat Van Aert niet als enige uitgesproken kopman start, werd er deze namiddag nog verteld. “Ik ben pas in laatste instantie toegevoegd. In de hiërarchie start ik op gelijke hoogte met Mike (Teunissen, red) en Amund (Grøndahl Jansen). Logisch, denk ik. Zij hebben hier al de hele winter op gefocust. Trouwens, we gunnen elkaar wel wat. Hopelijk geraken we met z’n drieën in de finale.”

Teunissen en Grøndahl Jansen hadden behoorlijk wat lof voor hun Belgische ploegmaat. “Ik heb hem nog nooit zo hard zien fietsen als de voorbije weken”, vertelde Teunissen. Waarop de Noor er de Strava-stunt van deze week bijhaalde. “Hij heeft op de Teide een record van Chris Froome verbeterd. Dan moet hij wel super zijn”, lachte Grøndahl Jansen.

Gelach bij alle drie… “Ik was een blokkentraining aan het doen”, verduidelijkte Van Aert. “Toevallig moet zo’n blok ongeveer de lengte van dat bewuste intervalstuk geweest zijn. Maar dat was een stukje van een paar minuten op een klim van een half uur. Eigenlijk zegt dat dus helemaal niets. Maar de media hebben dit uiteraard uitvergroot. Toegegeven, we hebben er intussen wel al behoorlijk wat plezier aan beleefd.”

Zeemans ongelijk

Maar terug naar de Omloop. Wat verwacht Van Aert er nu van? “Zoals Merijn Zeeman eerder vertelde: winnen zou een beetje onlogisch zijn. We hebben met z’n drieën hard gewerkt in functie van het hele voorjaar. Niet om te pieken naar het openingsweekend, waar zoveel jongens aan de start staan die wel al wedstrijdritme in de benen hebben. Die uitleg volg ik. Anderzijds moeten we ook niet zonder ambitie van start gaan. We weten steeds beter hoe we ons via training kunnen voorbereiden op wedstrijden… Ik bewijs graag het ongelijk van Merijn.”

Ook de weersomstandigheden schrikken Van Aert en co. niet af. “Laat maar komen. Ik heb al meermaals goed gereden in de regen. We zijn trouwens alle drie renners die goed met dergelijke omstandigheden kunnen omgaan. Hoe zwaarder de koers, hoe liever. Het zal wel een kwestie zijn om van meet af aan alert te koersen. Na veertig kilometer dokkeren we al over kasseien. Normaal gaat dat er nog rustig aan toe, maar met het voorspelde weer wordt het een hele dag opletten om je niet te laten verrassen.”

Opnieuw plannen?

Tot slot kwam ook Van Aert nog eens terug op mogelijke afgelastingen door het coronavirus. “Met het nieuws uit de UAE Tour is een afgelasting van de Italiaanse koersen niet meer voorbarig, vind ik. Integendeel, dat wordt steeds realistischer. Dat wordt voor iedereen andere plannen maken. Hoe gaan we dat invullen? In mijn geval ben ik al blij dat we beslist hebben hier te starten. Maar voor de rest is het een groot vraagteken. Of het een optie is om er dan wedstrijden als Nokere Koerse of Brugge-De Panne bij te nemen? Geen idee. Ik weet niet voor welke wedstrijden Jumbo-Visma ingeschreven is. Maar laat ons eerst een definitieve beslissing afwachten, pas dan kunnen we een nieuwe planning opmaken.”