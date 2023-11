dinsdag 14 november 2023 om 15:51

Wout van Aert plant deelname aan loopwedstrijd tijdens de Giro: “Als mijn agenda het toelaat”

Volgens La Gazzetta dello Sport zal Wout van Aert volgend jaar zijn debuut maken in de Giro d’Italia. Of moeten we nog een jaar langer wachten op zijn Giro-debuut? Van Aert deed vandaag namelijk een oproep op zijn Instagram-pagina om hem op 5 mei te vergezellen tijdens de Wings for Life World Run in Breda. Dit is één dag na de Giro-start in Venaria Reale.

Tijdens de Wings for Life World Run verzamelen de deelnemers geld in voor onderzoek naar ruggenmergletsels. Het evenement is gelinkt aan Red Bull, de persoonlijke sponsor van Wout van Aert. Op zondag 5 mei 2024 zullen op verschillende plekken in de wereld lopers – om stipt 13.00 uur – samen vertrekken. Nederlandse en Belgische deelnemers zullen zich verzamelen in Breda.

Van Aert doet op Instagram een oproep om mee te komen lopen en het lijkt alsof hij zelf ook zal deelnemen aan het evenement. Dit zou echter betekenen dat hij in 2024 toch niet aan de start zal verschijnen van de Ronde van Italië, aangezien de 107e editie van La Corsa Rosa zal beginnen op zaterdag 4 mei, één dag voor de Wings for Life World Run.

Alleen: in een persbericht houdt Van Aert nog wel een slag om de arm. “Ik ben peter van To Walk Again, de stichting van Marc Herremans die mensen met een ruggenmergletsel ondersteunt. De Wings for Life World Run ligt mij dus na aan het hart. Houd zondag 5 mei vrij en kom naar Breda. Een mooie stad, niet ver van mijn thuis. Als mijn agenda het toelaat, sta ik ook aan de start. Niet twijfelen, gewoon inschrijven!”

Wachten tot december

Teammanager Richard Plugge van Jumbo-Visma deed het verhaal van La Gazzetta dello Sport dat Van Aert komend jaar in de Giro d’Italia zijn debuut maakt eerder af als voorbarig. “Zo ver zijn wij nog niet in proces van het maken van de plannen voor 2024. In november zit onze staf bij elkaar om dit seizoen te evalueren en voorzichtig plannen te maken voor 2024.”

“Zo pakken we dat ieder jaar aan. In december tijdens het eerste trainingskamp worden die ideeën één op één met de renners besproken. Dan pas worden de programma’s samengesteld. Er is nu dus nog geen duidelijkheid welke grote ronde Van Aert gaat rijden”, aldus Plugge.